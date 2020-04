Retete de Pasti: Tort cu zmeura

Mod de preparare Tort cu zmeura

Preparare blat:

Se pun intr-un bol incapator ouale intregi, zaharul si praful de sare si se mixeaza 25-30 min cu mixerul obisnuit. Ouale vor ajunge sa fie o spuma usoara, albicioasa, aerata si va avea de 3 ori volumul initial. Apoi se adauga treptat faina cernuta si se omogenizeaza cu ajutorul unel spatule sau linguri cu miscari lente si de jos in sus (pentru a nu scoate aerul din compozitie). Abia dupa ce s-a omogenizat complet se poate adauga urmatoarea tura de faina.

Se toarna compozitia de pandispan intr-o tava pe fundul careia s-a pus hartie de copt iar peretii s-au uns cu unt si apoi s-au tapetat cu faina. Se niveleaza aluatul cu ajutorul unei spatule sau cu dosul unei linguri si apoi se loveste tava de masa pentru a scoate aerul ramas de la turnare (se repeta de cateva ori). Tava se introduce in cuptorul preincalzit timp de 20-25 min la temperatura de 170°C (flacara minima). Cand s-a racit complet se taie in 3 straturi.

Preparare crema:

Se bate frisca si se da la rece. Se bate mascarpone cu crema de branza si zaharul pudra, se adauga si esenta de vanilie. Se amesteca crema de mascarpone cu cca 2/3 din frisca apoi se imparte crema in 2 parti din care una sa fie ceva mai multa (se va folosi din ea si la imbracatul tortului).Se da la rece.

Intre timp se pune zmeura intr-o craticioara pe foc cu zaharul (se opresc 5-6-7 bucati de zmeura pt ornat).

Se amesteca continu pana zmeura incepe sa isi lase suc, apoi se lasa sa fiarba la foc foarte mic, amestecand din cand in cand cca 10-15 minute. Se scurge sucul zmeurei rezultat prin fierbere si se pune deoparte pentru una din creme. Restul se da prin sita pentru a sa obtine piureul de zmeura prin indepartarea samburilor. Se pune gelatina la hidratat in cca 50 ml de apa . Se pune o foaie de blat pe un platou, se pune inelul tavii de tort in jurul ei si ne apucam de creme. Se topeste gelatina conform instructiunilor de pe ambalaj .

Circa 1/3 din gelatina se amesteca cu crema de mascarpone (cea mai multa). Restul de gelatina se amesteca cu siropul de zmeura oprit mai devreme si se adauga totul la crema de mascarpone mai putina. Se pune crema de mascarpone peste primul blat (nu toata, se opresc circa 7-8 lg pentru imbracat tortul). Se pune cel de-al doilea blat, apoi crema roz cu siropul de zmeura. Deasupra vine cea de-a treia foaie de blat. Se da la frigider pentru minim 2 ore. Se amesteca apoi crema de mascarpone oprita (cele 7-8 lg) cu frisca ramasa si se da la frigider. Tot acolo se pastreaza si jeleul de zmeura. Dupa cele 2 ore (sau mai mult) se imbraca tortul cu crema de mascarpone si frisca.

Deasupra se pune jeleul de zmeura in care s-am pus plicul de tort gelee preparat conform indicatiilor de pe ambalaj cu cca 3-4 lg de apa. Se orneaza dupa preferinta, posibil cu fulgi de cocos si zmeura. Se da din nou la rece.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.