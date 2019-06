REŢETE DE SEZON: Prajitura fina cu capsuni

Prajitura fina cu capsuni

Mod de preparare Prajitura fina cu capsuni

1. Se prepara blatul din 5 albusuri batute spuma cu un praf de sare si zaharul, apoi se adauga galbenusurile amestecate cu lingura de ulei. Se incorporeaza faina si apoi se toarna aluatul intr-o tava in care am pus hartie pentru copt. Se coace cca. 20 minute,la foc potrivit,in cuptorul preincalzit. Blatul rece se taie in doua jumatati.

2. Capsunile spalate si scurse bine (se opresc 10 capsuni cu tot cu codite care se vor taia in jumatati si se folosesc la decor), se maruntesc apoi se pun la fiert cu 200 g de zahar, timp de 5 minute, la foc potrivit pana se topeste zaharul. Se scurg fructele de sirop si se lasa sa se raceasca.

3. Se monteaza prajitura in forma reglabila asezand prima parte de blat apoi se insiropeaza usor cu jumatate din siropul ramas de la fructele fierte apoi se toarna crema care o preparam mixand smantana cu branzica si zaharul pudra apoi adaugand si gelatina hidratata in apa rece apoi topita la bain marin. Se presara capsunile fierte si scurse,pe toata suprafata cremei,se acopera cu cea de a 2-a parte de blat care se presara usor cu mana apoi se insiropeaza cu restul siropului ramas.Se da la rece cel putin 2 ore (cel mai bine de seara pana a 2 a zi) apoi se taie in bucati mai mici, patrate sau romburi, se decoreaza cu frisca proaspata si jumatati de capsuni.

Pofta buna!

