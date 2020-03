REVOLTĂ la şcoala unde învăţa feţiţa femeii confirmate cu coronavirus. Părinţii fac acuzaţii grave: "Este vinovată"

Părinţii copiilor din şcoală sunt revoltaţi şi o acuză pe mama fetiţei de inconştienţă.

"În momentul în care am aflat vestea am fost pur şi simplu revoltaţi, nu numai eu, ci întreaga familie. Mama unui copil din această şcoală este pozitivă la coronavirus, după ce a fost plecată în altă ţară, nu are importanţă unde. Este foarte importantă inconştienţa acestei doamne. În momentul de faţă este vinovată de ceea ce s-ar putea întâmpla în această şcoală, dacă aceşti copii au fost contaminaţi. Trebuie să avem responsabilitate şi spirt civic. Nu a avut de ce să mintă" , a declarat mama unei eleve.

REZULTATUL testului pentru fetiţa femeii confirmate cu coronavirus

Rezultatul testului a indicat faptul că fetiţa nu a fost infectată cu coronavirus, au anunțat, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Fetița este elevă în clasa întai la o școală gimnazială din capitală și este fiica uneia dintre cele doua persoane care s-au întors din Israel pe data de 29 februarie. Mama copilei a fost diagnosticată cu coronavirus. Femeia nu a anuntat că a fost testată pozitiv iar, fiica ei a mers la școală fără nici o problemă. Minora, alături de bunici, se află în autoizolare. Fetiţa a fost la şcoală până pe 10 martie, iar mai mult decât atât, aceasta a fost şi la afterschool.

„Eleva de clasa I de la Școala gimnazială 56 se află în autoizolare, acasă, alături de bunici, ea locuind cu mama și cu aceștia. Mama este internată la 'Matei Balș', în stare bună, a fost asimptomatică. Familia se află în legătură directă cu DSP, urmând ca aceștia să vină să testeze copilul și ceilalți membri ai familiei. Eleva este în autoizolare", a precizat ISMB.