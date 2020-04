REVOLTA unui medic REZIDENT. Are simptome de COVID-19, dar i s-a refuzat TESTAREA: "Ne-aţi închis în case să nu vedem mizeria"

Diana Anastase scrie că, după două ture de gardă, a început să prezinte simptomele specifice infectării cu noul coronavirus și a făcut demersuri pentru a fi testată, însă a fost refuzată de fiecare dată.

"Am simptome minime și nu am un contact confirmat cu o persoana pozitivă... Concluzia: Sunt sănătoasă!", a scris Diana Anastase.

Medicul se teme să nu fie infectat, existând astfel riscul să transmită boala medicilor și pacienților cu care întră în contact.

CORONAVIRUS. 31 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean Arad au demisionat, iar 24 au fost confirmate cu coronavirus

"Să fim corecți în România...

După 2 gărzi efectuate în spital recent, cu "echipament de protecție", azi dimineață m-am trezit cu rinoree, cefalee, disfagie, disfonie (adică îmi curge nasul, mă doare în gât, sunt răgușită... mi-e răuț). Mă gândesc că luni mă voi duce la spital și voi lua contact cu colegii mei și cu bolnavii internați... Dacă sunt un caz ușor simptomatic (90%) de covid... ? Sun la privat și încerc să îmi fac o programare pentru a mă testa. Răspuns: Nu se poate face la cerere, luați legătură cu DSP-ul.

Ok... îmi iau inima în dinți, mă echipez , mă urc în mășină și mă duc la Spitalul de boli infecțioase. Ajung la triaj și vorbesc cu doctorița care îmi da soluția salvatoare: NU SE POATE! (îi explic că sunt cadru medical, că am simptome, că am venit în contact cu zeci de persoane etc...). De Ce? Pentru că simptomele mele sunt minime și ei testează doar pacienți cu chestii mai serioase. Păi și dacă sunt bolnavă și îi îmbolnăvesc și pe alții...? Nu se poate! M-am întors acasă și am sunat la DSP. Am luat toate numerele la rând și în final mi-a răspuns cineva. Fix același răspuns ca la Spital – nu se poate testa și nu e cazul să fiu izolată – am simptome minime și nu am un contact confirmat cu o persoană pozitivă.... concluzia: Sunt sănătoasă!

Coronavirusul are în acest moment transmitere comunitară (nu știi de unde îl iei). Cadru medical + simptome - nu testăm... că nu avem cu ce! Imaginați-vă cam câte persoane purtătoare sunt și nimeni nu știe și nu va știi. Ieșim cu hârtiuța pe stradă și ne uităm la niște jeguri la tv care ne bagă iar și iar aceeași placă de acum 5 ani de la Colectiv: «avem de toate» . Nu avem, băieți!!!!! Ne avem echipamente, medicamente, personal, teste... nimic. Ne-ați închis în case să ne protejați și să nu vedem mizeria în adevărată ei splendoare. Situația este de mult scăpată de sub control. Acum doar blocați economia! Când lumea nu va mai avea de mâncare o să vedeți și rezultatul măsurilor voastre!", este mesajul postat de Diana Anastase.