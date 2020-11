Revoltător! Au încercat să eutanasieze un câine pentru că nu era de rasă

Maia a fost cumpărată de pe internet și ulterior stăpânii și-au dat seama că nu este de rasa labrador. Imediat după ce și-au dat seama că nu este de rasă, aceștia au dus patrupedul la veterinar pentru eutanasiere.

Medicii veterinari au refuzat eutanasierea câinelui, iar Maia a rămas în viață. Asociația încearcă acum să îi găsească o familie iubitoare după ce a stat patru ani într-un adăpost de animale.

Mesajul asociației

"Cred că povestea Maiei ar trebui să cutremure multă lume. Este clasica poveste a câinilor cumpăraţi de la samsarii de pe internet şi a snobilor care vor un câine de rasă, fără a se interesa cum poţi achiziţiona în mod legal şi corect un astfel de exemplar. Maia a fost cumpărată de pe net ca fiind pui de labrador. A crescut şi, ce să vezi?, nu era labrador. Până aici, nimic ieşit din comun. Mii de oameni îşi iau astfel de țepe. Tragedia începe acolo unde snobul cretin abandonează câinele sau, şi mai rău, cum este în cazul Maiei, vor să îl eutanasieze! Da, aţi citi bine. Să omoare un câine pentru că sunt ei proști. Nu menajez astfel de specimene...

"Haideţi să îi găsim împreună o familie"

Norocul Maiei că a fost adusă la un cabinet veterinar unde medicii au refuzat să facă asta. Şi aşa că Maia a rămas în viaţă. Însă trebuie să vă spun că nici viaţa în adăpost nu este tocmai viaţă... Nu una normală de căţel, care nu are nicio vină că nu are un brand pus în frunte. Maia are undeva la 4.5 ani, este o căţeluşă sociabilă, frumoasă. Arată ea acum zdrenţuită, dar cu un periaj, o băiţă şi un tuns o să arate perfect. A stat 4 ani în adăpost, haideţi să îi găsim împreună o familie", a fost mesajul transmis de Asociația Kola Kariola pe Facebook.