Articol publicat in: Sanatate

REZIDENŢIAT 2019. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al Ministerului Sănătăţii. Ce se întâmplă cu examenul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a declarat că propunerea de amânare a examenului de Rezidenţiat nu a fost o "manevră politică". Studenţii de la Facultatea de Medicină au anunţat că vor declanşa o grevă japoneză. "Pot să înţeleg acest aspect, dar vreau să îi asigur că propunerea de amânare nu a fost nicidecum o manevră politică. Din punct de vedere legal, nu se putea rezolva această problemă. Aşteptăm noul Guvern. Eu am scos o cronologie din 2013 începând, inclusiv în 12-13 octombrie s-au semnat aceste ordine comune (de ministru, al Sănătăţii şi al Educaţiei). Noi am trimis la Ministerul Educaţiei Naţionale din 25 septembrie, dar eu nu credeam că preşedintele României nu îşi va îndeplini obligaţia constituţională de a numi un ministru interimar", a declarat Sorina Pintea. Pintea a explicat că numărul locurilor scoase la concursul de Rezidenţiat nu este decis de Ministerul Sănătăţii. "Locurile pe care le scoatem la concursul de Rezidenţiat nu sunt decise de către ministrul Sănătăţii sau Ministerul Sănătăţii. Ele sunt adunate în urma cererilor trimise de Direcţiile de Sănătate Publică, care colectează aceste date de la spitale. Noi centralizăm. Dimpotrivă, am plusat cu încă 10% faţă de necesarul pe care l-am primit din ţară", a mai spus Pintea. REZIDENŢIAT 2019: Studenţii de la MEDICINĂ intră în grevă şi ameninţă cu proteste Totodată, Sorina Pintea a declarat se va întoarce pe funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare "Constantin Opriş", pe care a ocupat-o înainte de a fi ministru. "Eu mă întorc la Baia Mare manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă 'Constantin Opriş'", a spus demnitarul. Întrebată dacă se aştepta să cadă Guvernul în urma moţiunii de cenzură, ministrul Sănătăţii a a răspuns: "Nu, nu, dar aşa cum am spus moţiunea este un exerciţiu democratic de care a uzat Opoziţia, este normal, se întâmplă într-o democraţie. A fi ministru nu este o meserie. Ce m-a deranjat, să spun, a fost faptul că am constatat că loialitatea, bunul simţ şi cinstea sunt nişte chestiuni care nu prea au de-a face cu politica". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay