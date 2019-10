REZIDENŢIAT 2019: Studenţii de la MEDICINĂ intră în grevă şi ameninţă cu proteste

REZIDENŢIAT 2019: Studenţii medicinişti anunţă că vineri intră în grevă japoneză şi că sunt "pregătiţi" să organizeze proteste în urma "instabilităţii încă existente" cu privire la data, metodologia şi numărul scăzut de locuri pentru examenul de rezidenţiat din acest an.



"Deşi am fost în contact cu reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate şi ni s-au promis soluţii, acestea nu au apărut, fiind doar o tragere de timp până la agravarea problemei, ceea ce am prevestit că se va întâmpla şi s-a întâmplat în urma moţiunii de cenzură. Nu este normal să afectăm viaţa a mii de absolvenţi, care îşi doresc să îşi construiască o carieră în România şi sunt blocaţi doar pentru că examenul de care ei depind a devenit subiectul unei dispute politice. Sunt multe probleme cu acest examen, pentru care vom continua să luptăm în viitor, de la bibliografia deficitară până la numărul scăzut de locuri anunţat până în acest an, însă este inadmisibil pentru România anului 2019 să nu îşi asume niciun minister organizarea acestuia, ducând deja la o amânare. Începând de astăzi, demarăm grevă japoneză, fiind pregătiţi să organizăm proteste în cazul în care Guvernul nu va avea o poziţie pe această tema în urma şedinţei de astăzi", a declarat preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, Teodor Cristian Blidaru, citat într-un comunicat de presă.

Studenţii spun că, deşi au solicitat instituţiilor statului soluţionarea problemei vizând organizarea examenului de rezidenţiat înainte de ziua moţiunii de cenzură, acest lucru "nu a reprezentat o prioritate pentru clasa politică şi nicio soluţie" nu a fost prezentată din partea Guvernului şi ministerelor responsabile.



"Ne menţinem neutralitatea politică, însă solicităm clasei politice să înţeleagă importanţa soluţionării de urgenţă a acestei probleme, care nu trebuia să ajungă subiectul unei dispute între instituţiile statului, fără niciun beneficiu real pentru cetăţeni", afirmă ei.



De asemenea, studenţii medicinişti precizează că, în lipsa unui răspuns, vor protesta până la soluţionarea actualei crize.



"Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, împreună cu Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România şi Federaţia Studenţilor în Medicină Dentară din România, reprezentând studenţii în domeniul sănătăţii, îşi exprimă reacţia fermă cu privire la persistenţa incertitudinii tuturor aspectelor examenului de rezidenţiat, cauzate de instabilitatea politică şi de lipsa de asumare a factorilor decizionali. (...) Facem un apel la organizaţiile studenţeşti şi de tineret din România, la instituţiile statului şi la universităţi să ne susţină în acest demers şi să se alăture solicitării noastre de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate româneşti prin asigurarea unui mediu propice pentru tinerii medici şi farmacişti de a-şi construi o carieră în România", se mai arată în comunicatul citat.

