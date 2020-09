REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Târgu Mureş are primar nou, după 20 de ani

"Astăzi a învins Târgu Mureşul! Am învins împreună, mulţumim Târgu Mureş! Am promis că voi fi primarul tuturor târgumureşenilor, vă mulţumesc tuturor că m-aţi susţinut. Voi greşi şi eu, dar pot să spun cu siguranţă că voi reprezenta în mod egal interesele fiecărui cetăţean indiferent de etnie. Ne-am recuperat oraşul, nu noi, maghiarii, ci noi, toţi târgumureşenii, în lupta împotriva corupţiei şi a clanurilor. Am învins! Este o victorie istorică. Am reuşit să depăşim paradigma votului etnic, cu această zi închidem un capitol de 20 de ani din viaţa oraşului. Această perioadă a lăsat răni adânci, dar am văzut că organele vitale nu au fost afectate. Târgumureşenii au votat cu inima şi capul, schimbarea este vitală pentru oraşul nostru. Am câştigat! Târgu Mureş, ai auzit? A câştigat schimbarea!", a declarat Soos Zoltan.

Noul primar al municipiului Târgu Mureş a arătat că alegătorii au lăsat în urmă frica şi au dovedit că nu se mai tem de instigare şi de dezbinare şi că speră că partidele politice vor înţelege mesajul transmis de alegători.

"Am avut de parcurs un drum lung şi nu mă refer la un drum de campanie, am depăşit prejudecăţile istorice şi ne-am vindecat rănile trecutului. Astăzi Târgu Mureş a lăsat în urmă frica şi a dovedit că nu se mai teme de instigare şi de dezbinare. Astăzi aţi votat pentru schimbare. Votul de astăzi mă obligă şi pe mine, dar şi pe actorii politici. UDMR a ales deja, venind cu o listă total diferită, propunând persoane care nu au fost implicate în jocurile de culise ale ultimilor 20 de ani. Acum este rândul şi celorlalte formaţiuni să demonstreze că interesele oraşului primează intereselor de partid şi de grup. Am toată încrederea că partidele vor înţelege mesajul clar transmis în această seară. Sunt convins că dorinţa târgumureşenilor exprimată astăzi este şi aceea de a se forma o majoritate solidă, pro schimbare", a afirmat Soos.

El a spus că nu promite un nou oraş, ci o altă perspectivă.

"Dragi prieteni, Bernady Gyorgy (primarul care a construit Târgu Mureşul modern, n.r.) a afirmat că dacă i se oferă încredere, va construi un nou oraş. Nu vă promit un nou oraş, ci o nouă şi altă perspectivă, începe un nou capitol în viaţa oraşului. Majoritatea a înţeles mesajul şi a dat un vot de încredere programului nostru care promite un oraş mai bun şi mai vibrant. Avem în faţă mari provocări, competitivitatea trebuie crescută, investitorii trebuie atraşi. Transportul public regândit şi astfel vom diminua discrepanţa faţă de marile oraşe din regiune. Aş mai putea continua cu o listă întreagă a obiectivelor şi problemelor care trebuie rezolvate cât mai repede. Însă vă spun de la început că nu vom putea recupera totul dintr-o dată, avem de recuperat 20 de ani pierduţi. Nu vă promit minuni, doar muncă, muncă şi muncă. ceea ce am câştigat acum nu e o funcţie, ci este responsabilitatea de a rezolva problemele oraşului. Clică de interese şi abuzuri, mulţumesc, dar nu mă interesează. În schimb accept orice sfat constructiv", a afirmat Soos Zoltan.

Acesta a transmis recunoştinţă tuturor târgumureşenilor care i-au acordat încrederea prin votul de duminică.

Potrivit numărătorii paralele, al doilea clasat a fost Claudiu Maior, candidatul Pro România, cu peste 7.780 de voturi, iar pe locul al treilea se află Theodora Benedek, candidatul PNL, cu peste 6.000 de voturi.

Pentru Primăria Târgu Mureş au candidat la acest scrutin 13 persoane.

