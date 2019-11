REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Orban anunţă scorul lui Iohannis în turul al doilea

"Am făcut campanie pentru președintele României, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% în primul tur și sunt convins, după cum arată datele, că am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Președintele PNL este convins că Klaus Iohannis va avea cel puțin 62% în turul al doilea.

"Acest procent poate fi mai mare dacă ne confruntăm cu unul dintre candidați", a susţinut Orban, fără să precizeze la ce candidat se referă.

Referitor la turul doi, Ludovic Orban: "Cercetările sociologice arată că președintele Iohannis va câștiga turul al doilea indiferent de cu ce candidat intră în turul doi. În toată campania nu s-a pus niciodată problema cine va fi pe primul loc, iar rezultatele arată clar sprijinul pentru președintele României".

REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicităţii primele rezultate parţiale ale alegerilor prezidenţile 2019, primul tur, după centralizarea voturilor din aproape 99,9% din secţiile de votare din România. Potrivit AEP, pe primul loc se află Klaus Iohannis, urmat de Viorica Dăncilă, Dan Barna şi Mircea Diaconu.

Astfel, potrivit datelor furnizate de AEP, după centralizarea a 18.744 secții votare, ceea ce înseamnă 8.683.347 voturi (99,99%), nu au fost constatate schimbări. Astfel, pe primul loc se clasează Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dăncilă cu 23,7%, iar pe locul trei se clasează Dan Barna cu 13,9%.