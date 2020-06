REZULTATE BAC 2020. Absolvenţii primesc bani de la stat

Absolvenții romani au la dispozitie doua luni pentru a se inscrie pe listele acordarii somajului. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca accepta cereri de inscriere din partea elevilor din anul terminal al liceului. Tinerii care nu s-au hotarat inca ce drum sa urmeze in cariera se pot inscrie pentru a primi o suma de bani.

Absolvenții care nu isi doresc sa se angajeze sau sa se inscrie imediat la o facultate au o optiune. Cei care au frecventat o institutie de invatamant si au implinit 16 ani pot primi somaj.Indemnizatia de somaj se ridica la suma de 250 de lei pe luna. Ajutorul insa este acordat pentru o perioada de 6 luni.

„Termenul pentru înscrierea la agenţiile teritoriale ANOFM este de 60 de zile de la încheierea cursurilor. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ." conform ANOFM.

Absolvenții care au finalizat o forma de invatamant superior au la dispozitie de asemenea 60 de zile. Acestea insa nu trebuie sa depaseasca 2 luni de la incheierea anului universitar. Pentru a se inscrie pe listele de acordare a somajului tinerii trebuie sa completeze o cerere tip. De asemenea, conform ANOFM va fi necesar ca acestia sa prezinte si actul de studiu. Totodata, absolvenții trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere ca sunt apti pentru munca. in cazul in care exista restrictii medicale, acestea trebuie aduse la cunostinta in momentul in care se inainteaza dosarul catre institutie.

Absolvenţii care se angajeaza ulterior "beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării (1.500 lei). Plata se efectuează în doua tranşe: prima după încadrare şi a doua după cele 12 luni", mai arată reprezentanţii ANOFM.