Articol publicat in: Societate

REZULTATE LOTO 13 OCTOMBRIE 2019. Avem omologarea rezultatelor, verifică fiecare câştig, pe categorii

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Duminică au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Documente atasate: Rezultate Joker 13 OCTOMBRIE 2019

Rezultate Loto 6 din 49 13 octombrie 2019

Loto 5 din 40 13 octombrie 2019 Loto 6/49 13 octombrie 2019. Numerele câștigătoare: Joker: 13+22, 8, 5, 36, 23 NorocPlus: 071998 Loto5din40: 22, 30, 12, 24, 8, 9. SuperNoroc: 537203 Loto6din49: 42, 23, 35, 44, 32, 1. Noroc: 9262452 În primele nouă luni ale acestui an, Loteria Română a acordat peste 4,68 milioane de câştiguri în valoare totală de peste 162,69 milioane euro. Informatii utile LOTO 6/49 si NOROC La tragerea Loto 6/49 din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.436.865,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 287.373, iar numarul de bilete jucate este de 141.421. La tragerea Noroc din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 197.568,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 65.856, iar numarul de bilete jucate este de 51.552. JOKER si NOROC PLUS La tragerea Joker din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.047.008,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 261.752, iar numarul de bilete jucate este de 111.535. La tragerea Noroc Plus din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 130.520,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 65.260, iar numarul de bilete jucate este de 51.080. LOTO 5/40 si SUPER NOROC La tragerea Loto 5/40 din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 221.478,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 73.826, iar numarul de bilete jucate este de 26.558. La tragerea Super Noroc din data de 10.10.2019, incasarile sunt in suma de 23.498,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 23.498, iar numarul de bilete jucate este de 15.506 loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay