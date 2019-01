Rezultate ŞOC în Europa. UMILINŢE pentru GRANZI: Juventus a luat 3, Chelsea - 4, iar Roma - 7!

Chelsea a fost spulberata in deplasarea de la Bournemouth, din etapa a 24-a din Premier League. A fost 4-0 pentru gazde, toate golurile venind in repriza secunda: King (47, 74), Brooks (63) si Daniels 90) fiind marcatorii.

Juventus si-a luat adio de la mult visata tripla (campionat, Cupa si Liga Campionilor) si in acest sezon. "Batrana Doamna" a fost elimnata de Atalanta in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Echipa din Bergamo s-a impus cu un neasteptat 3-0 dupa golurile marcate de Castagne (37) si Zapata (39, 86).

AS Roma a inregistrat una dintre cele mai umilitoare infrangeri din istoria moderna a clubului in deplasarea de la Fiorentina, din Cupa Italiei. "Giallorossii" au fost invinsi cu un categoric 7-1 si au parasit Cupa Italiei in faza sferturilor de finala. Au marcat Chiesa (7, 18, 74), Muriel (33), Benassi (66), Simeone (79, 89), respectiv Kolarov (28).