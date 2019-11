REZULTATELE alegerilor prezidenţiale în presa din străinătate: Preşedintele proeuropean Iohannis, dat ca favorit în turul II

"Exit-poll-urile din Romania arata ca presedintele actual Klaus Iohannis se va confrunta probabil cu o batalie decisiva cu liderul social-democrat Viorica Dancila. Exit-poll-urile de duminica arata ca presedintele nu va primi o majoritate totala.



Iohannis a primit numeroase laude in Occident pentru angajamentul sau fata de statul de drerpt, este vazut castigand in mare masura voturile din turul 2. Dancila a fost prim-ministru pana luna trecuta, cand PSD a fost eliminat printr-un vot de incredere pentru acuzatiile de coruptie", a scris Deutsche Welle.



De asemenea, si ibericii de la Europa Press amintesc ca Iohannis este marele favorit al alegerilor din turul 2.



"Iohannis si Dancila se vor duela in turul 2, pe 24 noiembrie, in care sondajele arata ca vom avea o victorie a primului. Daca Iohannis va fi reales, va avea posibilitatea sa numeasca un procuror general care sa lupte impotriva coruptiei atat de prezenta in aceasta tara, cu sprijinul guvernului liberal condus de Ludovic Orban", a notat sursa citata.



In schimb, editia in limba italiana a EuroNews a remarcat votul masiv din diaspora la alegerile prezidentiale. "48% din populatie a venit la vot, dar 660 de mii au fost din diaspora, un numar record care nu a fost luat in calcul la exit-poll-uri si care ar putea produce modificari.



Primele rezultate arata o crestere masiva in ce priveste votul din diaspora. In 2014 au fost 161.262 de votanti, aproape cu jumatate de milion mai putin decat acum", a scris EuroNews Italia.



Bloomberg il descrie pe Iohannis drept "o forta de echilibru intr-o natiune unde haosul politic a devenit o norma".



Agentia Reuters, citata de The New York Times, The Province si Yahoo News, transmite care a fost rezultatul votului, subliniind ca prezenta a fost una "robusta", de 48%, iar in diaspora au votat 660.000 de romani, un record absolut.



"Actualul presedinte Klaus Iohannis a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale", scrie The Jerusalem Post, care adauga ca, "cel mai probabil, Iohannis o va infrunta pe Dancila in turul al doilea".



"Presedintele proeuropean Iohannis a castigat votul in Romania, arata exit-poll-urile", scrie AFP pe contul de Twitter.



"Presedintele proeuropean Klaus Iohannis a luat un mare avantaj in primul tur al alegerilor prezidentiale", scrie si TRT World.



"Iohannis castiga alegerile prezidentiale si va merge in turul al doilea", noteaza si News247WorldPress pe Twitter.