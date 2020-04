Oficiali britanici vor introducerea paşapoartelor de imunitate. Cei care devin imuni la COVID ar avea dreptul să-şi reia viaţa normală

Concret, persoanelor care au fost deja infectate și, prin urmare, au devenit imune, li s-ar putea acorda permise pentru a-și trăi viața exact la fel ca înainte de pandemie.

Secretarul de sănătate al Regatului Unit, Matt Hancock, a anunțat, la începutul lunii aprilie, că guvernul britanic ia în considerare un sistem de „certificat de imunitate” pentru a permite celor care au fost infectaţi şi au dezvoltat imunitate să „se întoarcă cât mai mult posibil la viața normală”.

Testele pentru anticorpi „nu sunt suficient de exacte”

Pașapoartele de imunitate ar necesita teste pentru anticorpi specifici coronavirusului. Aceste teste sunt diferite de testele pentru depistarea coronavirusului. Însă aceste teste pentru anticorpi „nu sunt suficient de exacte pentru pașapoarte individuale de imunitate”, a declarat Claire Standley, cercetător în cadrul Universității Georgetown.

Motivul pentru care astfel de teste ar fi ineficiente este faptul că acestea nu par suficient de specifice pentru a evita confuzia cu un virus similar coronavirusului: „Poate exista o reactivitate încrucișată între anticorpii pentru SARS-CoV-2 [Covid-19] și alte coronavirusuri circulante – inclusiv cele care provoacă răceli obișnuite – ceea ce înseamnă că un rezultat pozitiv ar putea să nu indice expunerea trecută la SARS-CoV-2, dar poate un alt coronavirus", explică Standley.

Cercetătorul atrage atenţia şi asupra faptului că nu pot detecta acele persoane care au prezentat o formă uşoară a virusului: „Rata fals negativă mare (lipsa de sensibilitate) a testului înseamnă că cele disponibile în prezent nu sunt recomandate pentru diagnosticul clinic la nivel de pacient; cu excepția cazului în care sensibilitatea se îmbunătățește, aceste teste s-ar putea să nu fie eficiente în identificarea persoanelor care s-au recuperat din cazuri ușoare de Covid-19 și, astfel, pot avea niveluri mai mici de anticorpi în sângele lor”, spune Standley.

Imunitatea dobândită prin infectare ar putea să dureze mai puţin de un an

Problemele legate de acurateţea echipamentelor de testare pot fi rezolvate prin progrese tehnologice rapide, deoarece oamenii de știință din întreaga lume își concentrează energia și resursele pe abordarea pandemiei. Cu toate acestea, o problemă reală este aceea că imunitatea dobândiă prin infectarea cu COVID este posibil să nu dureze foarte mult.

„În acest moment, virusul a circulat pe scară largă în Europa și America de Nord doar de câteva luni, și așa sunt toate informațiile pe care le avem – vom ști într-un an dacă imunitatea durează un an; vom cunoaște peste doi ani dacă imunitatea durează doi ani”, a precizat Abram Wagner, profesor de epidemiologie la Universitatea Michigan. „Din cercetările anterioare efectuate pe alte coronavirusuri, imunitatea nu a durat mult și nu m-ar surprinde dacă, pentru majoritatea oamenilor, imunitatea ar dura mai puțin de un an”, a completat acesta.

Pe lângă piedicile ştiinţifice care stau în calea dezvoltării sistemului de pașapoarte pentru imunitate, există îngrijorări şi cu privire la implicațiile sociale: „Bănuiesc că multe persoane vor fi frustrate dacă alții ar avea dreptul să se întoarcă la muncă și să câștige bani în baza unui pașaport de imunitate”, spune Wagner.

Paşapoartele pentru imunitate i-ar putea dezavataja pe cei mai responsabili dintre cetăţeni

Cercetătorul Claire Standley atrage atenţia asupra unui aspect important, acela că, în scopul obţinerii paşapoartelor, unii oameni s-ar putea infecta din proprie iniţiativă: „Din dorinţa de a se întoarce la muncă sau de a le permite copiilor să se întoarcă la școală, promisiunea unui pașaport de imunitate i-ar putea face pe oameni să se comporte mai puțin responsabil și sa se supuna riscului de infecție, pentru a termina cu un test de anticorpi pozitiv”.

În concluzie, o idee prezentată ca o modalitate de a le oferi oamenilor viața înapoi i-ar putea dezavantaja pe cei care au acționat cel mai responsabil: „Sistemul paşapoartelor de imunitate i-ar putea dezavantaja pe acei cetățeni care s-au comportat responsabil și au încercat tot posibilul să reducă riscul de transmitere a coronavirusului în comunitățile lor”, conchide Standley.