Robert De Niro atac dur la Donalt Trump: "E un vagabond. Sper să fie pus sub acuzare"

"Sper că o să fie pus sub acuzare, trebuie să se meargă până la capăt", a spus De Niro, în legătură cu procedura de suspendare anunţată de Nancy Pelosi, în urmă cu câteva zile. "E așa un vagabond. Îi murdărește pe toți cei din jurul lui", a spus Robert De Niro despre Donald Trump, la premiera celui mai recent film regizat de Martin Scorsese. "Tipul ăsta e dezonorant. Nu are consistență, nu are principii, nici morală. E amoral, imoral", a mai spus Robert De Niro.

Pelicula "The Irishman" este o producție regizată de Martin Scorsese, care îi are în distribuţie pe Robert De Niro, Al Pacino, Anna Paquin și Joe Pesci. Filmul se bazează pe memoriile lui Charles Brandt publicate sub titlul "I Heard You Paint Houses" și spune povestea unui criminal plătit bănuit că ar fi implicat în uciderea liderului sindical Jimmy Hoffa.