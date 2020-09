Robert Negoiţă anunţă că i-a fost SIGILAT biroul de la Primăria Sectorului 3. "Nici lucrurile personale nu mă lasă să le iau"

"Priviți aceste poze! Este ușa biroului meu din Primărie. Sigilată. Incredibil, nici lucrurile personale nu mă lasă să le iau din acest birou...

De unde această teamă, de unde această înverșunare a PNL-ului, PSD-ului și PMP-ului de a pune mâna pe Primăria Sectorului 3 vreme de trei săptămâni?", a scris Robert Negoiţă, pe pagina sa de Facebook.

"M-am hotărât să nu mai tac!

După cum știți, am atacat în instanță toate retrocedările ilegale de parcuri și spații verzi din Sectorul 3 făcute pe vremea fostului PD-L. Și surpriză! Am început să câștigăm pe banda rulantă. Primăria Sectorului 3, adică noi, cetățenii, am câștigat în primă instanță cele peste 12 ha din Parcul IOR. Și tăvălugul s-a pornit. În loc să-și numere banii și afacerile imobiliare, mafia retrocedărilor, una transpartinică, după cum se vede, e disperată. Și amenință și atacă, iar exponenții săi politici se dau peste cap să-i facă jocul.



Vreau să-i asigur pe toți de mai sus că degeaba au sperat că în luna septembrie, cât m-au curățat pe mine (așa cum s-au lăudat), își vor putea atinge obiectivele vizate de ani de zile. Juriștii Primăriei vor fi în continuare la toate termenele pe care Primăria S3 le are cu mafia retrocedărilor, pentru a ne recupera spațiile verzi și parcurile. Și că, indiferent ce presiuni vor face asupra angajaților Primăriei, presiunea oamenilor și a bunului simț e mai mare", a mai precizat fostul edil al Sectorului 3.

"Iar eu urmează să vă povestesc în curând și despre amenințările, despre acțiunile disperate ale mafiei retrocedărilor care face orice zilele astea poate, poate va reuși să-și rezolve rapid problemele pe Sectorul 3 și să-și obțină câștigul mult așteptat, din terenurile pe care a pus ghearele.



Nu le va ieși, oricât de murdar joacă! Pe 28 lucrurile reintră în normal. AMR 14 zile! Tic-tac!", a mai menţionat Robert Negoiţă.