Robert Negoiţă îi sfătuieşte pe parlamentarii de Bucureşti să nu voteze bugetul în forma actuală: Este profund ticălos

"Aş sfătui toţi parlamentarii să stea de vorbă cu primarii în teritoriu, adică cu acei colegi în administraţie şi în politică, în general, cu care mergeau pe stradă şi i-au susţinut să ajungă în Parlament şi să îi întrebe dacă pot supravieţui cu această formă de buget", a spus Robert Negoiţă, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă i-ar sfătui pe parlamentarii PSD să nu voteze bugetul, edilul Sectorului 3 a răspuns: "Da, fix da şi în urma consultării, discuţiilor pe care le vor avea cu cei din administraţia publică locală să voteze în consecinţă. Pur şi simplu nu ne putem permite să ne batem joc de comunităţile locale".

El a mai spus că este "profund ticălos" ca primarii să stea pe la uşile miniştrilor să "cerşească sume de bani".

"Am propria mea opinie referitor la faptul că... Una din ele, să zicem, că îşi doresc să îşi subordoneze administraţia locală şi să nu putem trăi decât dacă stăm pe la uşile miniştrilor să cerşim nişte sume pentru a nu închide primăriile. Ceea ce consider că este profund ticălos", a arătat primarul.

Potrivit acestuia, situaţia în administraţia publică locală "este grea".

"Niciodată, niciun guvern nu a tratat administraţia locală aşa. Anul trecut, administraţia publică locală a pierdut aproape 40% din impozitul pe venit, din sursa impozitul pe venit, cea mai importantă sursă de venit pentru toată administraţia publică locală. Anul acesta se dă o parte înapoi, doar o parte înapoi, dar am înţeles şi am văzut şi în proiectul de buget că vor să ne dea mare parte din cheltuielile pe care le-a suportat Guvernul anul trecut şi până anul trecut. Mai mult decât atât, lăsând la o parte faptul că cele mai multe primării, cred că 70-80% dintre primării, nu au cum să suporte această cheltuială, nu se respectă programul de guvernare, unde scrie foarte clar că aceste costuri sunt suportate în integralitatea lor de către Guvern. Cred că nu putem să ne permitem să nu respectăm programul de guvernare. Oricum, administraţia publică din România era sub cea mai subfinanţată din Europa, acum suntem fără precedent", a mai spus Negoiţă.

Întrebat ce crede despre faptul că s-ar putea propune excluderea din PSD a primarului Capitalei, Gabriela Firea, la această şedinţă a CExN, Negoiţă a precizat: "Cu credinţa mai mult la biserică, aici cred că ar fi o mare lipsă de abilitate şi nu cred că am ajuns aşa lipsiţi de repere încât să propunem aşa ceva".