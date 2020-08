Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, are coronavirus: Cei care ştiu că am interacţionat în ultimele zile să fie atenţi la orice semn

"Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare.

Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!

Și să știți că, și dacă nu voi fi pe teren în această perioadă, rămân activ aici, așa cum ne-am obișnuit și sunt permanent în contact și cu colegii mei. În acest sens, fac un apel către cei care știu că am interacționat în ultimele zile să fie atenți la orice semn sau simptom și chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă", a scris Robert Negoiță, pe Facebook.

Citeşte şi Alegeri locale 2020. 13 candidaţi, înscrişi în cursă pentru Primăria Sectorului 3

Robert Negoiţă este candidat din partea PRO România la primăria sectorului 3, la alegerile locale care se vor desfăşura pe 27 septembrie. Cel mai probabil, preşedintele partidului, Victor Ponta, dar şi Adina Alberts, candidata PRO România la primăria Sectorului 1, urmează să se testeze şi ei de coronavirus. De remarcat că Victor Ponta a cerut în repetate rânduri amânarea alegerilor locale, invocând tocmai situaţii de acest gen, în cazul în care un candidat ar fi infectat cu coronavirus şi ar fi nevoit să îşi întrerupă fizic campania electorală.

În contextul infectării cu coronavirus a lui Robert Negoiţă, primăria sectorului 3 a anunţat încetarea activităţii cu publicul. "În această după-amiază (n.r. - miercuri), activitatea de lucru cu publicul la sediul Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 191, A FOST SUSPENDATĂ. Ne cerem scuze pentru disconfort și vom reveni în curând cu mai multe detalii", se arată într-un comunicat al primăriei.