Robert Negoiţă, reabilitat de Marcel Ciolacu. Anunţ de ultimă oră făcut de liderul interimar al PSD

Robert Negoiţă a fost suspendat din Partidul Social Democrat, pe 3 iulie 2019, pentru o perioadă de şase luni, în baza unei decizii adoptate Comitetul Executiv al PSD. Surse din cadrul partidului declarau că decizia a fost luată ca urmare a "atacurilor repetate" pe care le-ar fi avut la adresa liderilor PSD.

"Am anulat decizia de suspendare a domnului Robert Negoiţă. Din acest moment, decizia îi aparţine, dacă revine în partid şi va dori să candideze din partea PSD - cum a făcut-o şi data trecută, cu succes - pentru Sectorul 3", a spus Marcel Ciolacu la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

Cozmin Guşă şi Vasile Dâncu, reprimiţi în PSD. Anunţul a fost făcut de Marcel Ciolacu, care îl aşteaptă şi pe Robert Negoiţă

Liderul interimar al PSD a menţionat că preşedintele organizaţiei Timiş, Călin Dobra, şi-a dat demisia, locul său fiind luat de către Alfred Simonis, liderul deputaţilor social-democraţi: "Am avut o demisie a preşedintelui organizaţiei Timiş, domnul Dobra, şi am votat un preşedinte interimar, până la conferinţa extraordinară, în persoana domnului Simonis, liderul de grup. De asemenea, am luat act de demisia domnului Simonis din preşedinte interimar de la TSD şi a fost numit interimar - urmând conferinţa de la tineret să aibă loc după congres - domnul Bogdan Cojocaru, fostul ministru al Comunicaţiilor, actualmente deputat de Iaşi".