Robert Negoiţă: Solicităm minim o treime din bugetul naţional pentru administraţia publică locală

"Am speranţa că o vom întâlni pe doamna prim-ministru acolo. Am speranţa că vom găsi înţelegere şi că vom reuşi să găsim un nivel de discuţie către normalitate. În cadrul întâlnirii Asociaţiei Municipiilor din România am stabilit că ne menţinem punctele de vedere referitoare la cotele din impozitul pe venit şi, de asemenea, pot să vă spun că am făcut o analiză comparativă cu tot ce înseamnă administraţie publică locală în Uniunea Europeană. Administraţia publică în UE are pondere în bugetele ţărilor locale între 30 şi 60 la sută. România este cea mai subfinanţată administraţie publică locală din Europa, cu o cotă undeva sub 20 la sută", a spus Robert Negoiţă.

El a adăugat că solicitarea este de minim o treime din bugetul naţional pentru administraţia locală.

"Solicităm minim o treime din bugetul naţional pentru administraţia publică locală. Argumentul este că noi ne ocupăm de la sănătate, educaţie, transport, infrastructură, salubritate, tot ce înseamnă parcuri, locuri de joacă, spaţii verzi. Toate sunt la administraţia publică locală. 70 la sută din tot ce înseamnă servicii publice sunt asigurate de către administraţia publică locală şi nu avem nici măcar 30 la sută din buget. Consider că este profund în neregulă", a mai spus Negoiţă.

Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România se întâlnesc, marţi după-amiază, cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Luni, primarii de municipii din România acuzau Guvernul de lipsă de transparenţă în construcţia bugetului pentru anul 2019 şi afirmau că este pentru prima dată când nu au fost consultaţi, ba mai mult, solicitările lor privind dialogul au fost refuzate. Primarii acuzau că au aflat din presă că bugetul ar urma să fie aprobat până joi, fără ca problema banilor alocaţi Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) să fie dezbătută. Asociaţia Municipiilor din România solicita o întâlnire urgentă cu Viorica Dăncilă şi o invita la şedinţa Comitetului Director, convocată pentru marţi.