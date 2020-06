JAFUL SECOLULUI. O bandă de români a sustras 1,2 MILIARDE USD de la bancomatele din MEXIC. Cum au fost prinşi după 5 ANI

Românii au reușit să fure aproape 1,2 miliarde de dolari din mai multe bancomate plasate în principalele destinații turistice din Mexic, potrivit unei investigații realizate de OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project/ Proiect de raportare a crimei organizate si coruptiei și MCCI (Mexicans against Corruption and Impunity / Mexicani impotriva coruptiei și a impunității), scrie ziare.com.

Operațiunea a început în martie 2014, printr-o companie de fațadă numită Top Life Services. Reprezentanții firmei au semnat un contract cu Banco Multiva, o bancă importană din Mexic. Contractul prevedea instalarea mai multor ATM-uri în diverse destinații turistice din țară.

"Controlam aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate în ele... În medie, fiecare aparat copiază aproximativ o mie de carduri în fiecare luna. Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card, adică 20 de milioane de dolari retrase în fiecare luna", a declarat un fost membru al bandei de români.

Oamenii legii din Statele Unite ale Americii, România și Mexic l-au identificat pe Florian Tudor "El Tiburon", un om de afaceri are locuiește în Cancun, drept presupusul lider al acestei grupări, dar acesta a negat acuzațiile.

"În momentul în care am aflat că există o problema în legătură cu Top Life și a apărut numele acestui om, chiar și atunci când nu îl știam, am încheiat imediat acel acord", a precizat directorul Banco Multiva.