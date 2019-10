Articol publicat in: Sport

România, aproape ieşită din cursa pentru EURO 2020. Naţionala Under 19 a pierdut meciul cu Spania

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Naţionala de fotbal U19 a României a fost învinsă, cu 0-1 (0-1), de reprezentativa similară a Spaniei, în cea de-a doua partidă din cadrul grupei de calificare la Campionatul European din 2020. ROMANIA-SPANIA 0-1. Unicul gol al meciului a fost înscris de Sainz Eguskiza, în minutul 11, cu un şut din interiorul careului, după o greşeală a defensivei tricolore. În primul meci al grupei, naţionala pregătită de Laurenţiu Roşu a terminat la egalitate, scor 1-1, partida contra echipei organizatoare a turneului de calificare, Serbia. În aceeaşi grupă, Serbia a învins Lituania cu 8-0 şi sunt cu un pas de calificarea în Turul de Elită. În consecinţă, România este obligată să o învingă pe Lituania, în ultima partidă a grupei, cu cel puţin 8 goluri diferenţă, pentru a se califica la Turneul de Elită, lucru care pare imposibil de realizat. loading...

