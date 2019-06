România a pierdut competiţia pentru locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Votul a fost masiv împotriva noastră

Presa estoniană anunță că votul a avut loc vineri la sediul central al ONU din New York, toți cei 193 de membri fiind prezenți. Estonia a fost aleasă pentru locul de membru nepermanent în perioada 2020-2021 cu 132 de voturi.

Locurile de membru nepermanent sunt alocate pe bază de apartenență regională. Estonia face parte din Europa de Est și s-a luptat pentru acest post cu România. În primul tur de vot scorul a fost de 111 la 78, fiind necesare minimum 129 pentru a câștiga. În al doilea tur, România a primit doar 58 de voturi, în timp ce Estonia a primit 132.

Fostul premier Victor Ponta a avut imediat o reacţie pe Facebook, considerând că politica externă a guvernului Dăncilă a dus la acest eşec. "FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume!

Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU ! Am pierdut in fata Estoniei - insa am pierdut in totalitate pe mana noastra! Votul final a fost rusinos : 132 de voturi pentru Estonia si 58 pentru Romania!

Cand Liviu Dragnea a anuntat ca mutam Ambasada Romaniei la Ierusalim am pierdut imediat 50 de voturi ! Cand Viorica Dancila a mers la Washington si a sustinut acesta idee a lui Liviu Dragnea am mai pierdut si sprijinul tarilor din Uniunea Europeana! Cand Teodor Melescanu a acceptat aceasta decizie politica ( desi stia ca este gresita) am pierdut definitiv!