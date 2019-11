ROMANIA SUEDIA. Cosmin Contra, amendat de FRF. Suma pe care trebuie să o plătească selecţionerul României

Cosmin Contra l-a înjurat pe George Puşcaş, iar FRF a decis să-l amendeze pe selecţioner cu 20% din salariul pe o lună, 6.500 de euro.

ROMANIA SUEDIA. Veste de ULTIMĂ ORĂ din cantonamentul NAŢIONALEI

Selecţionerul şi-a ieşit din fire pe margine şi l-a înjurat pe atacant în momentul în care a văzut că nu a transformat penaltyul. Un motiv a fost şi faptul că altul era fotbalistul desemnat să execute lovitura de la 11 metri.

"Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avut-o. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Trebuia să bată altcineva și m-am enervat. Am văzut și eu acum ce reacție am avut. Am vorbit după meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Îl așteptăm să dea gol la meciul următor. Pe mine nu m-a deranjat că a ratat penalty, m-a deranjat că nu s-a respectat ce a fost înainte de joc. V-am zis, s-a vorbit cu George și totul s-a rezolvat. Toată lumea este dezamăgită și nu am ce să le reproșez. S-a luptat până la capăt", a spus Cosmin Contra.

ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunţ de ultimă oră: ROMANIA - SUEDIA SOLD OUT!

FRF a decis totuşi să-l sancţioneze pe Cosmin Contra pentru prejudiciile de imagine cu amendă de 6.500 de euro.