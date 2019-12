România TV, cea mai urmărită televiziune de ştiri de Ziua Naţională

România TV a fost liderul absolut al televiziunilor de știri la parada militară! Românii au ales să urmărească Defilarea trupelor pe sub Arcul de Triumf la România TV. Cota de piață a fost una record de peste 12 la sută.

Și pe parcursul întregii zile de 1 DECEMBRIE România tv a fost cea mai urmărită televiziune de știri. Edițiile speciale ale știrilor România TV au înregistrat o cota de piața de peste 10 la sută. Acestea sunt datele oficiale de audiență la nivel național, pe tot publicul din orașe și sate! România Tv continuă să dea prima știrile! Aici sunt imaginile, informațiile și invitații care fac diferența!

ROMÂNIA TV, CEA MAI URMĂRITĂ TELEVIZIUNE DE ȘTIRI

COTA DE PIAȚĂ NAȚIONAL PARADA MILITARĂ (10:00 - 13:00)



1. ROMÂNIA TV - 12,6%

2. ANTENA 3 - 8,8%

3. DIGI 24 - 3,6%

4. REALITATEA PLUS - 1.2%

5. B1 - 1,1%



Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.



COTA DE PIAȚĂ NAȚIONAL WHOLE DAY



1. ROMÂNIA TV - 10,5%

2. ANTENA 3 - 6,1 %

3. DIGI 24 - 1,8 %

4. B1 - 1,4%

5. REALITATEA PLUS - 1,3%



Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.