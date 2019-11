România va juca barajul din Liga Naţiunilor. Cine sunt cele două adversare în drumul spre EURO 2020

Liga Naţionilor: Divizia B și Divizia D au completate tabloul play-off-ului. În Divizia C vor fi sigur cele trei echipe care și-au câștigat grupa de Liga Națiunilor, Scoția, Norvegia și Serbia, iar procedura UEFA presupune tragere la sorți, din restul de patruechipe, Bulgaria, Israel, Ungaria și România, pentru a fi desemnată echipa care va completa barajul de Divizia C.

ROMÂNIA - SUEDIA 0-2. Play-off-ul Ligii Naţiunilor, ultima şansă de calificare la Euro 2020

Variantele pentru România:

1. Dacă va fi echipa care fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci România va întâlni Scoția în semifinale. De ce obligatoriu Scoția? Fiindcă a fost echipa cu cel mai bun punctaj din toată Divizia C și în semifinale va avea parte de cea mai slabă echipă. Meciul s-ar disputa în Scoția! În cealaltă semifinală din C se vor duela Norvegia și Serbia, la Oslo.

2. Dacă nu va fi echipa care va fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci România va merge să completeze tabloul play-off-ului în Divizia A. Și va întâlni Islanda, în semifinale, pentru că suntem cea mai slabă echipă de Liga Națiunilor din Divizia C, cealaltă semifinală fiind Bulgaria - Ungaria.

Meciurile se vor disputa la finalul lunii martie, iar finalele se vor disputa pe terenul uneia dintre cele două finaliste, stabilit prin tragere la sorți.