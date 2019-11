SPANIA ROMANIA (ora 21:45) LIVE PRO TV ONLINE STREAM VIDEO în preliminariile EURO 2020

SPANIA ROMANIA LIVE PRO TV ONLINE STREAM VIDEO. Aleksei Kulbakov va arbitra meciul SPANIA ROMANIA, ajutat de asistenții Dmitri Zhuk și Oleg Maslyanko, iar al arbitru de rezervă a fost desemnat Denis Scherbakov. SPANIA ROMANIA, meci din Grupa F a preliminariilor pettru Euro 2020, se joacă, luni, de la ora 21:45, LIVE ONLINE STREAM VIDEO PRO TV.

EURO 2020 GRUPA F

S-au jucat:

23 martie 2019: Malta – Feroe 2-1, Suedia – România 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: Malta – Spania 0-2, Norvegia – Suedia 3-3, România – Feroe 4-1

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4, Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Malta - România 0-4, Spania - Suedia 3-0, Feroe - Norvegia 0-2

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4, Norvegia – Malta 2-0, România – Spania 1-2

8 septembrie: România - Malta 1-0, Spania - Feroe 4-0, Suedia - Norvegia 1-1

12 octombrie 2019: Feroe – România 0-3, Norvegia - Spania 1-1, Malta - Suedia 0-4

15 octombrie 2019: România – Norvegia 1-1, Feroe – Malta 1-0, Suedia – Spania 1-1

15 noiembrie 2019: Norvegia - Feroe 4-0, România - Suedia 0-2, Spania - Malta 7-0

Clasament

Au mai rămas de jucat:

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

La şedinţa tehnică a partidei Spania - Romania s-a confirmat numărul aproximativ al suporterilor care îi vor încuraja pe "tricolori" pe Wanda Metropolitano. Astfel, vor fi peste 12.000 de fani români, chiar dacă trupa lui Cosmin Contra nu mai are şanse de calificare.

"In opinia mea, ar trebui ca selectionerul Cosmin Contra sa continue cu Romania. Este un mare antrenor care a facut multe lucruri bune acolo. A adus tineri la echipa, iar la meciul tur am vazut echipa lui muncind. Sunt multe lucruri bune si mi se pare ca e un antrenor foarte bun. Ne-am gandit ca in acest meci se va disputa calificarea si atunci ne-am gandit ca oamenii din Madrid vor umple Wanda. Vor fi multi romani in tribune", a spus Roberto Moreno, selecţionerul ibericilor.

"Nu vorbim aici despre rămânerea mea sau nu. Caracterele puternice se ridică de la pâmânt în momentele grele. Mesajul meu către băieți a fost să învățăm din aceste meciuri din calificările normale și să fim mai pregătiți în martie. Chiar dacă sunt afectați, mă aștept la o reacție din partea lor cu Spania. E un meci special pentru mine și pentru jucători. Cu un rezultat bun vom avea speranțe mai mari că ne putem califica în martie", a declarat selecţionerul "tricolorilor", Cosmin Contra. SPANIA ROMANIA, meci din Grupa F a preliminariilor pettru Euro 2020, se joacă, luni, de la ora 21:45, pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Echipele probabile la meciul SPANIA - ROMANIA

Spania: Kepa - Jesus Navas, Albiol, Sergio Ramos, Bernat - Fabian Ruiz, Sergio Busquets, Saul - Oyarzabal, Morata, Paco Alcacer. Selecţioner: Roberto Moreno.

Romania: Tătăruşanu - R. Benzar, Nedelcearu, Burcă, Toşca - R. Marin, T. Băluţă - Fl. Coman, I. Hagi, Mitriţă - Puşcaş. Selecţioner: Cosmin Contra.

SPANIA ROMANIA, meci din Grupa F a preliminariilor pettru Euro 2020, se joacă, luni, de la ora 21:45, pe Wanda Metropolitano din Madrid.