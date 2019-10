Articol publicat in: Life

ROMANII AU TALENT 2020. Schimbare importantă pentru noul sezon al show-ului ROMANII AU TALENT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANII AU TALENT 2020. Pro TV a început deja filmările pentru sezonul 10 al show-ului ROMANII AU TALENT. Noul sezon vine şi cu o schimbare mare în privința juriului de la ROMANII AU TALENT. ROMANII AU TALENT 2020. Sezonul din 2020 va fi difuzat sub sloganul #un10perfect. Numărul 10 semnifică numărul concurenților care au șansa să se califice direct în semifinale. Fiecare membru al juriului are dreptul nou de a apăsa de două ori pe butonul surpriză care îi duce pe concurenții care îi impresionează direct în etapa următoare. ROMÂNII AU TALENT, incident teribil la preselecţie, a intervenit poliţia. Juraţii au fost ameninţaţi cu pistolul ROMANII AU TALENT 2020. Andra, Andi Moisescu, Mihai Petre și Florin Călinescu vor judeca actele artistice. "Acest an va fi unul spectaculos, sunt sigură că momentele vor fi de nota 10, pentru că este al zecelea sezon! Sezoanele de până acum le-au dat încredere oamenilor că ROMANII AU TALENT este scena unde orice vis devine realitate, orice este posibil. Noi, juraţii, ne bucurăm de toate momentele, sunt convinsă că şi cei de acasă, ca şi noi, se bucură la fel de mult de acest show", a spus Andra. ROMANII AU TALENT 2020. "Pentru mine, personal, 10 perfect este ceva ce nu am avut niciodată, dar sper din toată inima ca acest sezon să primească nota 10. Orice concurent care vine la această emisiune este un câştigător şi aşteptarea mea este ca publicul să aprecieze toţi concurenţii", a dclarat Florin Călinescu la începutul filmărilor pentru SEZONUL 10 ROMANII AU TALENT 2020. loading...

