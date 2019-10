Articol publicat in: Life

ROMANII AU TALENT. S-a anunţat juriul pentru sezonul 10. Ce se întâmplă cu Florin Călinescu după ce a intrat în POLITICĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMANII AU TALENT. Filmările pentru sezonul 10 din "Românii au talent", care va fi difuzat în primăvara anului 20202, au început. Prima "rundă" va avea loc chiar la sfârșitul acestei săptămâni. ROMANII AU TALENT. Florin Călinescu și-a anunțat intrarea în politică, asftel că poziția lui ca jurat la "Românii au talent" a fost pusă sub semnul întrebării. "În acest moment, nu pot preciza care va fi relația cu televiziunea", spunea, la vremea respectivă, Florin Călinescu. ROMÂNII AU TALENT, incident teribil la preselecţie, a intervenit poliţia. Juraţii au fost ameninţaţi cu pistolul ROMANII AU TALENT. Conform ultimelor informaţii publicate de Pagina de Media, noul juriul al Românii au talent este "vechiul juriu". Mai exact, Andi Moisescu, Mihai Petre, Andra și Florin Călinescu. Pro TV a confirmat informaţia. ROMANII AU TALENT. Florin Călinescu va rămâne în juriul talent-show-ului de la Pro TV și în cel de-al zecelea sezon, care va fi difuzat în primăvara anului viitor. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay