Românii din diaspora distrug centrele de carantină. Gabriela Firea: "Hotelierii nu mai vor să închirieze"

Gabriela Firea a spus că au existat situaţii în care persoanele aflate în centrele de carantină i-au scuipat şi înjurat pe cei care le-au adus mancarea, pe politisti, paza sau chiar pe personalul medical.

"Sute de persoane se intorc in tara si multi in Bucuresti, ori pe cale aeriana sau rutiera. Avem 15 locatii de carantina. Avem 1400 de persoane in carantina si 4000 in izolare. In carantina sunt si copii.

Cred ca vom reusi sa facem fata valului. Sa nu ducem la Romexpo sau pe stadioane persoanele care vin. Ei vin desi autoritatile au facut apel la romani sa nu vina acasa, este acest pericol si oricum ar ramane in carantina. Presedintele si premierul au accentuat dar romanii vin spre tara

Facem eforturi sa avem unitati hoteliere.

Patronii de hoteluri nu doresc sa incheie contracte nici macar pe bani. Se tem. Cine plateste dacă se distruge ceva? Nimeni! Cei din carantina pleaca si lasa mobilierul stricat. Nu vreau sa generalizez. Cei mai multi sunt responsabili.

Nu am decat cuvinte de lauda pentru aceste persoane dar da, au fost situatii in care persoanele care aduc mancarea, politistii, paza, personalul medical au fost injurati, scuipati, li s-au spus cuvinte urate.

Sunt nemultumiri incercam sa rezolvam dar ei vor mai repede. Nu toti sunt asa. Sunt doar niste situatii si sa inteleaga ca nimanui nu ii este usor", a spus Gabriela Firea la România TV.