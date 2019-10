Articol publicat in: Economie

Românii, obligaţi să muncească în interes public. Legea intră în vigoare pe 10 octombrie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii pot solicita persoanelor fizice apte de muncă să presteze servicii în interes public în caz de stare de asediu sau de urgenţă, conform unei legi publicate recent în Monitorul Oficial. Legea nr. 164/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, a fost publicată în Monitorul Oficilal Partea I, nr. 811 din 07.10.2019. "Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot concentra rezervişti pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public", prevede noua lege. LEGEA PENSIILOR, modificări importante pentru mai multe categorii de angajaţi. Cine sunt beneficiarii Totodată, în caz de necesitate, autorităţile vor avea dreptul să rechiziţioneze bunuri. "Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente", se precizează în document. Nerespectarea legii "constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. Legea va intra în vigoare pe 10 octombrie 2019. Toate modificările legii pot fi văzute AICI. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay