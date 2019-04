Rona Hartner, mesaj cutremurător, în Joia Mare. "Acolo, în ceruri, vrei să mă bucur de viaţă"

Vedeta a început deja ședințele de chimioterapie și consideră că această încercare este ca un dar de la Dumnezeu, scrie fanatik.ro. Artista se încăpățânează să lupte, duce la bun sfârșit toate activitățile sale și mulțumește în fiecare zi pentru ce are. Solista își ține la curent fanii în privința stării ei de sănătate. De această dată, a împărtășit cu admiratorii ei o amintire; amintirea unui om drag, care o privește dintre stele.

„Draga Daddy acolo in ceruri unde boala nemiloasa te-a trimis ....stiu ca acum tu te rogi pentru mine si vrei sa ma bucur de viata mult in continuare ....azi ai fi avut alta varsta ....dar stiu ca esti bine in Rai si ca impreuna cu toti sfintii acolo profiti bine de eternitate...locul acela unde nu mai sunt lacrimi si nici dureri ci doar pace si multa muzica buna ...iti dedic azi un cantec „Eternity is all about", a scris vedeta pe pagina sa de Facebook, alături de care a postat și o fotografie cu părintele său.