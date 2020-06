Roxana Ionescu şi Tinu Vidaicu sunt în culmea fericirii. S-a întâmplat la 4 luni de la căsătorie şi la un an de când a pierdut sarcina

Vedeta a declarat că nu și-au făcut niciun plan de vacanță pentru anul acesta, pe fondul pandemiei de coronavirus. Au de gând doar să se bucure de noua locuință: „Nu avem niciun plan pentru vara asta. Vom rămâne aici și vom profita cât de mult putem de noua noastră locuința’ , a povestit Roxana.

Se pregătește să fie mămică, după ce în vară a pierdut sarcina

Din nefericire, Roxana a pierdut sarcina la sfârşitul lunii iulie. Anunțul trist a fost făcut chiar de Tinu Vidaicu, prin intermediul rețelelor de socizlizare. Bărbatul a precizat că el și frumoasa blondă nu au renunțat la ideea de a deveni părinți pe viitor.

Roxana Ionescu s-a retras din lumea televiziunii după aproape 15 ani de activitate și s-a mutat la Timișoara ca să fie mai aproape de logodnicul ei, Tinu Vidaicu, un om de afaceri timișorean. Fosta “Mama Natură” nu se grăbește să îmbrace rochia de mireasă, ci se bucură de fiecare clipă petrecută cu partenerul ei.

Citeşte şi: Roxana Ionescu a dezvăluit SECRETUL unor SÂNI PERFECŢI: "Bunica m-a învăţat să..."

„În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Jobul meu, fostul meu job (n.r. aşa s-au cunoscut). Uşor uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi. Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când.

Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut. Ne-am propus să călătorim foarte mult. Vorbim în fiecare zi la telefon, de văzut ne vedem mai rar (n.r. cu părinţii). Ne este dor, dar m-au înţşeles, m-au susţinut şi asta m-a ajutat foarte tare să merg mai departe, să merg pe drumul meu. Aici e mai aglomerat. Din august de când am plecat…”, declara Roxana Ionescu la „Vorbește Lumea”.