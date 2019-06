Roxana Mihalache, viitoarea soţie a lui Radu Mazăre, DECIZIE-BOMBĂ. "Am să mă întorc în Madagascar!"

Roxana Mihalache a declarat că, după căsătorie, va pleca din nou în Madagascar.

"Nu, Radu nu mi-a cerut să-i aduc nimic. Nu sunt supărată, eram doar grăbită. Nu, nu m-am gândit la un cadou pentru ziua lui, dar mai am timp să mă gândesc. Am să mă întorc în Madagascar, o să vin înapoi în România și tot așa. Nu l-am anunțat că am depus actele, dar știe", a declarat Roxana Mihalache.

Radu Mazăre croieşte cearşafuri înaintea nunţii. Cel mult zece invitaţi au voie la căsătorie

Roxana Mihalache s-a prezentat, vineri, 28 iunie, la sediul Primăriei Sectorului 5 pentru a depune dosarul pentru cununia civilă, solicitată a avea loc pe 10 iulie.

Radu Mazăre vrea să se căsătorească cu iubita sa pe 10 iulie, așteptând în acest sens un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când împlinește și 51 de ani.