EXCLUSIV Roxana Mihalache, primele declaraţii despre nunta din penitenciar cu Radu Mazăre. Cum a fost cerută de soţie VIDEO

Radu Mazăre vrea să se căsătorească cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe 10 iulie, dar aşteaptă încă un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele, a anunţat Mihai Mazare, fratele fostului primar al oraşului Constanţa. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, când împlinește și 51 de ani.

Radu Mazăre, cununie după gratii fără şampanie şi cu fotografii făcute de un gardian

Roxana Mihalache a venit în România și a făcut primele declarații înainte de nuntă.

"Eu m-am ocupat de resort și înainte, asta e funcția mea în continuare. Eu pot să-mi văd de treaba mea în continuare, nu e greu. Sunt general manager. Nu știu cât voi sta în țară. Trăiesc acolo în pădure, să spun așa, nu m-am simțit amenințată, cei din regiune sunt foarte diferiți. Am emoții să îl văd pe Radu. Prima oară n-am avut nici o reacție, timp de câteva secunde n-am zis nimic. Nu mă așteptam, dar relația noastră, sentimental am avut sentimentul că am fost și până acum căsătoriți. Pe mine mă interesează evenimentul în sine, locul și alte accesorii nu sunt importante. Nu m-am gândit, ce o fi, n-are importanță, sunt doar lucruri materiale", a declarat Roxana Mihalache, la RomaniaTV.net.

"Da, şi eu am fost reţinută pentru 24 de ore fără niciun motiv în Madagascar. De asemenea, şi pe el l-au luat fără nicio hţrtie, niciun document. Am fost ţinuţi într-un birou fără nicio explicaţie. A trebuit să mă elibereze că nu au avut niciun act doveditor, nicio dovadă pentru a mă ţine acolo", a mai spus iubita lui Radu Mazăre.

"Omul când e bine... sunt alături de el şi când nu mai e bine! Fugim? Eu zic ca asta e laşitate. Şi pentru cei care judecă: nimeni nu ştie cât, cum, cât o sa stea, aşa că nu putem să luam o decizie. Eu ce o sa fac, îl aştept sau nu? Nu se pune în discuţie! Am stat împreună şi la bine, şi la rău şi mergem mai departe", a mai spus Roxana Mihalache la RomaniaTV.net.

Radu Mazăre se însoară. Conducerea penitenciarului i-a acceptat cererea de a se căsători, dar nu de ziua lui. Cum arată verighetele

Radu Mazăre a cerut-o de soție pe femeia care i-a fost alături în ultimele aproape două decenii prin telefon. Cei doi vor deveni soț și soție luna viitoare, potrivit declarațiilor făcute de fratele viitorului mire. Conducerea penitenciarului va stabili toate detalii în privința fericitului eveniment.

Potrivit legii, numărul maxim de persoane care pot participa la un astfel de eveniment este de 10.