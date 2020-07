Roxana Vancea, primul mesaj după ce prietena ei cea mai bună s-a sinucis "Nici măcar drumul spre groapă nu îi e lăsat liber"

"Atâta scârbă îmi provoacă nenorociții care se urcă până și pe cadavre ca să facă rost de rating, încât nu mi-ar ajunge 3 camioane de antivomitiv.

Au ajuns toți chiftelarii semi-analfabeți, toți fomiștii repetenți și toți ratații neimpliniți să facă presă...

N-a murit “iubita lu’ Vancea”, a murit o fată tânără și frumoasă, un om bun, o prietenă bună, care a acceptat la un moment dat să joace rolul “iubitei lu’ Vancea”, pentru că Vancea nu mai putea nici să se salute pe stradă cu un bărbat, că imediat chiftelarii semi-analfabeți o și combinau prin articolele lor de 3 lei și un scuipat. A plecat dintre noi un suflet bun, dar nici măcar drumul spre groapă nu îi e lăsat liber, pentru că-l blochează fomiștii care-s mereu în căutare de senzațional.

Citeşte şi:Mihai Bendeac şi Roxana Vancea, un nou SEX TAPE incendiar VIDEO

Odihnește-te în pace, prietenă dragă! Și îmi cer eu scuze în locul mizerabililor “jurnaliști” care nu te lasă nici măcar să dormi liniștită!", este mesajul postat de Roxana Vancea pe reţelele de socializare.

Atâta scârbă îmi provoacă nenorociții care se urcă până și pe cadavre ca să facă rost de rating, încât nu mi-ar ajunge 3... Publicată de Roxana Vancea pe Marţi, 28 iulie 2020

Elena era emigrată în Spania cu câteva luni în urmă, unde părea să fie fericită alături de bărbatul pe care îl iubea. Cu toate acestea, un mesaj bizar, apărea pe contul ei de socializare, în urmă cu câteva zile.

”Afisezi ce doresti pe fb Sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!”, a fost ultimul mesaj pe contul ei de socializare. Iar apoi, vestea că ar fi murit a lovit ca o bombă, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă.