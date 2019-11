Ruby, probleme grave cu SILICOANELE: "Mi s-a desfăcut operaţia"

Ruby a luat decizia din cauze medicale şi a vorbit pentru prima dată despre problemele pe care le-a avut cu implanturile mamare. Vedeta şi-a pus silicoane încă din liceu, moment pe care îl regretă acum.

"În liceu se întâmplă să mai dai de răutăţi... Copil fiind, eu am pus la suflet şi am zis să mai renunţ la o parte din suflet ca să fiu în ton cu restul. Am făcut o prostie atunci, dar şi după, când am hotărât să îmi pun implanturi. A fost prostie după prostie", a spăus Ruby.

Ruby nu a avut grijă de silcioane aşa cum îi recomandase medicul: "Nu am purtat bustiera nici jumătate de oră, a doua zi după operaţie am susţinut un concert şi era frig!".

Operaţia s-a desfăcut, iar Ruby s-a speriat îngrozitor. Artista a lipit un leucoplast peste operaţie şi s-a rugat ca totul să fie bine.

"Aveam muşchiul stâng dublu decât cel drept şi din această cauză, implantul nu a ajuns unde trebuia să ajungă. Se vedea urâţel. Am ştiut să ascund complexul acesta. Nu m-am simţit bine", a dezvăluit Ruby.

Din acest motiv, Ruby a trecut din nou pragul chirurgilor esteticieni. La ultima intervenţie, i-a fost tăiat jumătate din muşchiul stâng şi i-au fost schimbate implanturile.