RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU", rostită pentru toate persoanele infectate cu coronavirus. Bat clopotele în toate bisericile din România

Patriarahia Română a chemat credincioşii la o rugăciune comună azi în ziua de Bunăvestire la ora 12. Oamenii au fost îndemnaţi să spună rugăciunea din casele lor.

"Tatal nostru

Care esti in ceruri

Sfinteasca-se numele Tau

Vie imparatia Ta

Faca-se voia Ta

Precum in cer asa si pre Pamant

Painea noastra cea de toate zilele

Da-ne-o noua astazi

Si ne iarta noua gresalele noastre

Precum si noi iertam gresitilor nostri

Si nu ne duce pre noi in ispita

Ci ne izbaveste de cel rau

Ca a Ta este imparatia

Slava si puterea

In numele Tatalui

Al Fiului

Al Sfantului Duh

Amin".

Şi Papa Francisc la făcut apel la toţi credincioşii din lume să recite "Tatăl Nostru" pe 25 martie la ora prânzului.