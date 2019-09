RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Ce post TV din România transmite ÎN DIRECT competiţia din JAPONIA. Vezi PROGRAMUL MECIURILOR

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. TVR 1 şi TVR HD transmit în direct şi în exclusivitate Cupa Mondială la rugby. Cel mai important eveniment de rugby al planetei şi al treilea mare eveniment sportiv al lumii, după Jocurile Olimpice de vară şi CM de fotbal, începe în 20 septembrie, zi în care telespectatorii vor putea vedea în direct la TVR 1 şi TVR HD ceremonia de deschidere a competiţiei, transmisă de la ora 12:30, şi meciul de deschidere Japonia-Rusia, de la ora 13:45.

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Comentariul partidelor de rugby ale Cupei Mondiale Japonia 2019 va fi asigurat de Dragoş Bocanaciu şi Alexandru Roman.

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Ediţia din 2019 se desfăşoară în 14 oraşe din Japonia. Un număr de 20 de echipe, împărţite în patru grupe, se înfruntă pentru câştigarea Cupei Mondiale de Rugby, formaţiile urmând să joace fiecare cu fiecare. Primele două clasate din grupe se califică în sferturi, apoi semifinale. Câştigătoarele semifinalelor joacă finala, iar celelalte două – finala mică. Echipele care termină competiţia în primele trei locuri se vor califica automat la ediţia următoare a Cupei Mondiale din 2023, care se va desfăşura în Franţa.

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Dintre echipele prezente la turneul final, 12 au fost automat calificate pentru competiţia din Japonia, datorită clasării pe primele 3 locuri din grupele Mondialului din 2015. Celelalte 8 echipe au jucat turnee de calificare pe regiuni, iar 11 dintre cele 20 de echipe calificate au fost prezente la toate ediţiile Cupei Mondiale încă de la înfiinţare, în 1987 - Canada, Japonia, Anglia, Franţa, Irlanda, Italia, Scoţia, Ţara Galilor, Australia şi Argentina şi Noua Zeelandă.

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Calificată la competiţia din Japonia, România a fost exclusă de la Cupa Mondială şi amendată cu 100.000 de lire sterline, de comisia World Rugby pentru folosirea fără drept de joc a sportivului din Tonga, Sione Fakaosilea.

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Componenţa grupelor:

Grupa A: Irlanda, Scoţia, Japonia, Rusia, Samoa;

Grupa B: Noua Zeelandă, Africa de Sud, Italia, Namibia, Canada;

Grupa C: Anglia, Franţa, Argentina, SUA, Tonga;

Grupa D: Australia, Ţara Galilor, Georgia, Fiji, Uruguay;

RUGBY CUPA MONDIALA 2019. Programul meciurilor

Vineri 20 septembrie

Japonia - Rusia, la Tokyo (ora 13:45), în Grupa A



Sâmbătă 21 septembrie

Australia - Fiji (07:45), la Sapporo, în Grupa D

Franţa - Argentina (10:15), la Tokyo, în Grupa C

Noua Zeelandă - Africa de Sud (12:45), la Yokohama, în Grupa B



Duminică 22 septembrie

Italia - Namibia (08:15), la Higashiosaka, în Grupa B

Irlanda - Scoţia (10:45), la Yokohama, în Grupa A

Anglia - Tonga (13:15), la Sapporo, în Grupa C



Luni 23 septembrie

Ţara Galilor - Georgia (13:15, la Toyota), în Grupa D



Marţi 24 septembrie

Rusia - Samoa (13:15), la Kumagaya, în Grupa A



Miercuri 25 septembrie

Fiji - Uruguay (08:15), la Kamaishi, în Grupa D



Joi 26 septembrie

Italia - Canada (10:45), la Fukuoka, în Grupa B

Anglia - SUA (13:45), la Kobe, în Grupa C



Sâmbătă 28 septembrie

Argentina - Tonga (07:45), la Higashiosaka, în Grupa C

Japonia - Irlanda (10:15), la Shizuoka, în Grupa A

Africa de Sud - Namibia (12:45), la Toyota, în Grupa B



Duminică 29 septembrie

Georgia - Uruguay (08:15), la Kumagaya, în Grupa D

Australia - Ţara Galilor (10:45), la Tokyo, în Grupa D



Luni 30 septembrie

Scoţia - Samoa (13:15), la Kobe, în Grupa A



Miercuri 2 octombrie

Franţa - SUA (10:45), la Fukuoka, în Grupa C

Noua Zeelandă - Canada (13:15), la Oita, în Grupa B



Joi 3 octombrie

Georgia - Fiji (08:15), la Higashiosaka, în Grupa D

Irlanda - Rusia (13:15), la Kobe, în Grupa A



Vineri 4 octombrie

Africa de Sud - Italia (12:45), la Shizuoka, în Grupa B



Sâmbătă 5 octombrie

Australia - Uruguay (08:15), la Oita, în Grupa D

Anglia - Argentina (11:00), la Tokyo, în Grupa C

Japonia - Samoa (13:30), la Toyota, în Grupa A



Duminică 6 octombrie

Noua Zeelandă - Namibia (07:45), la Tokyo, în Grupa B

Franţa - Tonga (10:45), la Kumamoto, în Grupa C



Marţi 8 octombrie

Africa de Sud - Canada (13:15), la Kobe, Poule B



Miercuri 9 octombrie

Argentina - SUA (04h45), la Kumagaya, în Grupa C

Scoţia - Rusia (10:15), la Shizuoka, în Grupa A

Ţara Galilor - Fiji (12:45), la Oita, în Grupa D



Vineri 11 octombrie

Australia - Georgia (13:15), la Shizuoka, în Grupa D



Sâmbătă 12 octombrie

Noua Zeelandă - Italia (07:45), la Toyota, în Grupa B

Anglia - Franţa (11:15), la Yokohama, în Grupa C

Irlanda - Samoa (13:45), la Fukuoka, în Grupa A



Duminică 13 octombrie

Namibia - Canada (06:15), la Kamaishi, în Grupa B

SUA - Tonga (08:45), la Higashiosaka, în Grupa C

Ţara Galilor - Uruguay (11:15), la Kumamoto, în Grupa D

Japonia - Scoţia (13:45), la Yokohama, în Grupa A



SFERTURI DE FINALĂ

Sâmbătă 19 octombrie

C1 - D2 (10:15), la Oita (sfert 1)

B1 - A2 (13:15), la Tokyo (sfert 2)



Duminică 20 octombrie

D1 - C2 (10:15), la Oita (sfert 3)

A1 - B2 (13:15), la Tokyo (sfert 4)



SEMIFINALE

Sâmbătă 26 octombrie

câştigătoare sfert 1 - câştigătoare sfert 2 (11:00), la Yokohama



Duminică 27 octombrie

câştigătoare sfert 3 - câştigătoare sfert 4 (11:00), la Yokohama



MECIUL PENTRU LOCUL 3

Vineri 1 noiembrie (11:00), la Tokyo



FINALA

Sâmbătă 2 noiembrie (11:00), la Yokohama