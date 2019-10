Articol publicat in: Extern

Rusia este gata de atac. Şi-a pregătit rachetele de croazieră şi pe cele balistice

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Rusia va efectua, începând de marţi şi până joi, exerciţii militare strategice care includ lansarea de rachete de croazieră şi rachete balistice, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Moscova, citat de EFE. "Exerciţiile vor implica 213 rampe ale Forţelor Strategice, până la 105 aeronave, din care cinci bombardiere strategice, 15 nave şi cinci submarine, precum şi 300 de unităţi de diferite arme", a spus un purtător de cuvânt al Apărării, potrivit agenţiei Interfax.



Se aşteaptă ca la exerciţii, în care vor fi utilizate poligoane situate atât pe mare, cât şi pe uscat, să ia parte în total circa 12.000 de militari din diverse componente ale Forţelor Armate ale Rusiei, informează Agerpres.



"Obiectivul exerciţiilor este verificarea nivelului de pregătire a structurilor de comandă şi perfecţionarea metodelor de lucru în organizarea conducerii trupelor". a explicat purtătorul de cuvânt al Apărării.



Vinerea trecută, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat că ţara sa va începe fabricarea de rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune ca răspuns la dezvoltarea acestui tip de rachete de către Statele Unite, potrivit Agerpres.



"Am declarat că nu vom desfăşura rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune dacă le-am avea. Acum, desigur, vom lucra la asta pentru că americanii le au deja", a spus liderul de la Kremlin, la summitul Comunităţii Statelor Independente, desfăşurat la Aşhabad, capitala Turkmenistanului.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay