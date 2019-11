Ryanair pierde în instanţă taxarea în plus a bagajelor de mână

Pasagerul a fost obligat să plătească o taxă de 20 de euro, pentru a fi lăsat să ia în cabină cu un bagaj de 10 kg. Ryanair permite în cabină doar gențile mici de mână, care pot fi depozitate sub scaunul din față și a informat că nu își va modifica politica de bagaje.



Pasagerul călătorea de la Madrid la Bruxelles și a fost sancționat pentru că a adus în cabină un bagaj în plus.



Politica operatorului este aceea de a cere o taxă în plus pasagerilor care aduc la bord mai mult decât o genată de mână cu obiecte personale. Bagajele mai mari sunt, de asemenea, taxate.



Decizia Curții Comerciale din Spania prevede ca pasagerul care a depus plăngerea să fie despăgubit cu suma plătită, plus dobânzi. Judecătorul a decis că bagajul ar fi încăput fără probleme în spațiul special amenajat de deasupra.

Curtea a decis, de asemenea, că politica de bagaje de la Ryanair trebuie schimbată și această taxă eliminată din termenii și condițiile de călătorie cu operatorul low-cost.



Compania irlandeză spune însă că nu va schimba politica de bagaje. “Decizia nu va afecta politica Ryanair, deoarece este vorba despre un caz izolat care a interpretat greșit libertatea noastră comercială de a determina mărimea bagajelor permise în cabină”, a precizat operatorul într-o declarație.



Decizia nu poate fi atacată cu apel.