S-a aflat! Care sunt primele două echipe eliminate la Asia Express, sezonul 3

În sezonul trei al emisiunii de la Antena 1, cele nouă echipe poziționate la linia de start sunt formate din: chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.

Primele două echipe eliminate la Asia Express, sezonul 3

Cântăreața Nico și fiica sa, Alexandra, au făcut echipă la ”Asia Express” sezonul 3, de la Antena 1 şi este prima echipă care părăseşte competiţia, potrivit Click.ro. Cea care a dorit să participe la show a fost fiica artistei, care a mai avut o experiență televizată de acest gen, în ”Supraviețuitorul”, emisiune în care s-a simțit atât de bine, încât a dansat provocator în fața colegilor săi.

“E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele, pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. «Asia Express» înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul. Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final.

Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta e greu să ieși din confortul cu care ești obișnuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă, a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici”, au declarat cele două.

Cea de-a două echipă este formată din Alex Velea și Mario Fresh. La fel ca adversarii lor, cântăreții fac față cu greu condițiilor întâlnite pe meleagurile străine, însă cei doi încearcă să își depășească limitele.

”Noi am plecat cu un gând, dar așa cum se întâmplă în general, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Nu ne e deloc ușor, ne chinuim în fiecare zi, dar o să ne adaptăm. Până acum ni s-a lipit burta de spate. Noi suntem obișnuiți cu un anumit regim alimentar, iar aici totul e prăjit în mult ulei, pâinea e foarte dulce, parcă e cozonac etc. Ni se pare monstru de greu și uneori ne întrebăm de ce am venit”, au povestit cei doi.

Lia Bugnar nu a mai rezistat la Asia Express

Lia Bugnar și Maria Buză au fost printre perechile necâștigătoare de la Asia Express, care nu au avut parte nici de mâncare, nici de cazare asigurată.

Astfel, ele au trebuit să meargă și să facă rost de un loc în care să doarmă. După multe încercări nereușite, cele două au găsit o gazdă, însă s-au confruntat cu o altă problemă.

Maria Buză a început să explice gazdei că „trebuie să și mănânce'.

„Te uiți din afară și ți se pare ridicol că ești în situația asta. Am clacat. Aveam stomacul gol, gol. E rușinos', a declarat Lia Bugnar.

