Articol publicat in: Extern

S-a emis legea care incriminează promovarea activităţilor sexuale ale minorilor

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Parlamentarii polonezi au votat miercuri în favoarea unui proiect de lege care incriminează ”promovarea activităţilor sexuale ale aminorilor”, iniţiativă văzută de către critici drept un efort al guvernului de a-şi atrage sprijinul conservatorilor şi care i-a indignat pe liberali, aceştia afirmând că proiectul are rolul să blocheze educaţia sexuală, transmite Reuters. În timp ce protestatarii s-au adunat în faţa Parlamentului şi în oraşe din Polonia, parlamentarii partidului Lege şi Justiţie (PiS) au votat ca proiectul să meargă într-o comisie parlamentară pentru a fi lucrat în continuare.



”Ruşine deputaţilor...care au trimis să fie lucrat un proiect care pedepseşte cu închisoarea educaţia sexuală”, a scris pe Twitter parlamentara Joanna Scheuring-Wielgus, aflată în opoziţie, care a depus anterior o moţiune pentru retragerea proiectului, potrivit news.ro.



În afara Parlamentului, sute de protestatari au afişat pancarde pe care se putea citi ”Educaţia ne protejează de violenţă” şi ”Interzicerea educaţiei sexuale este viol”.



”Încercarea de a limita accesul la educaţie este un atac direct asupra tuturor”, a declarat Anton Lewandowska, de 23 de ani, din partea Ponton Group, o organizaţie de voluntari care oferă educaţie sexuală.



”Mulţi oameni pe care îi cunosc şi care oferă educaţie sexuală sunt speriaţi să îşi facă munca chiar dacă este un drept de bază al fiecărei persoane”, a spus Lewandowska, informează news.ro.



Şcolile poloneze nu oferă în mod oficial educaţie sexuală, dar îi învaţă în schimb pe elevi ”să se pregătească pentru viaţa de familie”. Unele oraşe, gestionate de partide mai liberale, au permis programe de educaţie sexuală în şcoli, fiind criticate de PiS şi de Biserica Catolică.



PiS a câştigat alegerile parlamentare de duminică, dar alegătorii de extremă-dreapta şi catolicii fervenţi au reuşit să introducă în Parlament candidaţi.



Proteste de amploare au oprit PiS în anii anteriori să înăsprească o lege referitoare la avorturi, care este deja una dintre cele mai restrictive din Europa, potrivit news.ro.



Polonia, cel mai mare membru post-comunist al Uniunii Europene, este una dintre cele mai catolice ţări din Europa, dar societatea începe să devină mai liberală, iar numărul persoanelor care participă duminica la slujbe scade constant, ceea ce poate pune în pericol agenda conservatoare a PiS. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay