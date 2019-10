Articol publicat in: Life

S-A ÎNTÂMPLAT! Soţia lui Mihai Constantinescu a făcut ANUNŢUL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu, a dezvăluit detalii despre starea de sănătate a artistului internat de câteva luni la Spitalul de Urgenţă din Bucureşti. Foto: clickpentrufemei.ro Mihai Constantinescu dă semne că starea sa de sănătate se îmbunătățește. "Mihai este încă la Terapie Intensivă, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, se vede că evoluează în bine. Acum trebuie să mai avem doar răbdare", a declarat Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu, ajutat de terapia care a făcut minuni în cazul lui Gabriel Cotabiţă "Nu vorbește, încă, dar sperăm că se va întâmpla asta cât de curând. Dar înțelege tot, reacționează la stimuli! Mă strânge de mână când vorbesc cu el, când vrea ceva, este un lucru care ne încurajează, care ne face să fim optimiști", a mai declarat Simona Secrier pentru wowbiz.ro. MIHAI CONSTANTINESCU nu mai este hrănit pe perfuzii. Dezvăluiri exclusive VIDEO Mihai Constantinescu este încă slăbit, dar evoluția este vizibilă. Artistul a putut să își miște mâinile și a reușit să bea apă singur, dintr-o cană, au dezvăluit surse din spital: "Mihai se simte mai bine. Este adevărat, este foarte slăbit, dar există o evoluție vizibilă în cazul lui în ultima perioadă. Drept dovadă, doctorii care îl monitorizează permanent au decis să îi administreze mâncăruri ușoare, în special supe și legume pasate. Partea de hrană și irigare a organelor este făcută în continuare prin perfuzii, pentru a se evita complicațiile la rinichi. Mai mult, artistul a început să își miște membrele și, de câteva ori, în sfârșit, a reușit să se ridice". loading...

