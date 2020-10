S-a sinucis după ce soţia a murit de Covid. Doi copii au rămas orfani

În cursul zilei de vineri, 16 octombrie, un bărbat de 50 de ani din comuna Tomșani, sat Modârceni, județul Vâlcea, a decis să-și pună capăt zilelor după ce a aflat că soția sa a murit la Spitalul din Sibiu.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazetavalceană, femeia ar fi contractat virusul SARS-CoV-2, iar pe fondul și altor afecțiuni renale, starea ei s-a agravat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. La scurt timp după ce a aflat vestea că soția sa a murit, bărbatul s-a spânzurat în garajul casei lor. Cei doi soți aveau doi copii, care acum au rămas orfani.

O celebră cântăreaţă, internată în spital cu Covid-19. Artista are nevoie urgentă de plasmă: "Rugaţi-vă şi voi cu mine să trec cu bine"

"Astăzi putem să scriem o pagină neagră în sufletul nostru. Rămâs bun, Maricica, rămas bun Gicane! Sunteți mai presus decât înțelegem noi…

Nu am cuvinte! Așa ceva nici în cărți nu scrie, atâta dragoste este de neconceput. Ea s-a dus, el și-a luat viața ca să fie cu ea în aceeași zi. Dumnezeu să fie cu voi! Fără cuvinte”, a fost mesajul scris de un prieten al familiei pe site-ul de socializare Facebook.

Tragedia a avut loc în satul Modârceni, din Tomşani, o comună din apropierea oraşului Horezu, judeţul Vâlcea. Femeia în vârstă de 46 de ani a murit, în urma unor complicaţii apărute după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19.

"Avea probleme cu rinichii, făcea dializă, cam de un an. Mergea la Târgu Jiu, de când a început pandemia de coronavirus, pentru că la Vâlcea au fost tot felul de probleme, prea mulţi pacienţi.”, spun apropiaţii familiei. “În ultima vreme, am înţeles că începuse să aibă probleme şi cu ficatul. Dar ducea boala pe picioare. Dacă n-ai fi ştiut ce are, nu ţi-ai fi dat seama. Ar fi putut să trăiască mulţi ani, în ciuda dializei”, mai spun cei care au cunoscut familia.

Localnicii presupun că femeia ar fi luat virusul de la un alt pacient, în salvare

"Din câte am înţeles, a luat virusul de la un alt pacient, cu care a mers la dializă, pe salvare”, au mai spus apropiaţii familiei.

Pentru că nu a putut face faţă şocului provocat de pierderea soţiei, bărbatul de 50 de ani s-a spănzurat în garaj, în timp ce rudele pregăteau cele necesare pentru înmormântarea femeii, notează adevărul.ro

"Acolo l-au găsit, spânzurat. Descoperirea i-a şocat pe toţi. Ştiau că îşi iubeşte foarte mult soţia, dar la aşa ceva nimeni nu s-a gândit. Deşi, el mai spusese că dacă Maricica lui moare de COVID, el nu vrea să mai trăiască”, spun rudele familiei

Cei doi soţi au fost conduşi, pe ultimul drum, duminică, 18 octombrie.

“Au adus-o sigilată, au trecut-o doar prin faţa casei. S-au respectat normele, cu distanţare, măşti de protecţie. Iar pentru el, sărăcuţul, toată lumea l-a rugat pe preot să spună măcar câteva cuvinte, pentru că ştiţi că la sinucigaşi nu se ţine slujbă religioasă”, au spus cei apropiaţi familiei.