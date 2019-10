Articol publicat in: Societate

S-a stins din viaţă un MARE PATRIOT. Zi de doliu pentru România

Scriitorul basarabean Ion Moraru s-a stins din viaţă marţi noaptea, la vârsta de 90 de ani, anunță Basilica.ro.

Ion Moraru a fost un luptător pentru libertatea și demnitatea românilor din Basarabia, martor ocular al atrocităților celui de-Al doilea Război Mondial şi supraviețuitor al lagărelor staliniste din Siberia. Scriitorul s-a născut în 1929, în Mîndîc, Basarabia. La 18 ani, a fost arestat, iar în 1950 a fost condamnat la 25 de ani închisoare, dintre care 10 ani muncă silnică. După 1956, a fost eliberat în urma unui decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS de eliberare a deținuților politici. După căderea comunismului, Ion Moraru a publicat trilogia auto-biografică „Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc", o carte a izbânzii demnității românești în fața colosului sovietic. Scriitorul basarabean a primit anul acesta din partea Patriarhului Daniel, Ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru mireni. loading...

