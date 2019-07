SABAIL - CRAIOVA LIVE în primul tur preliminar din Europa League (ora 19:00)

Craiova debutează în noul sezon în deplasare cu Sabail din Azaerbaidjan, de la ora 19:00, LIVE la DIGI SPORT şi LOOK PLUS. Ambele echipe au terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat, iar acum incep cu primul tur preliminar in Europa League.

Castigatoarea dublei SABAIL - CRAIOVA se va duela in turul 2 preliminar cu invingatoarea dintre Honved (Ungaria) si Zalgiris (Lituania).

ECHIPELE PROBABILE

Sabail: Bozinovski - Muradbayli, Erico, Yunuszada, Baybalayev, Rahimov - Duventru, Cociuc, Amirquliyev, Ramazanov - Abbasov. Antrenor: Aftandil Hajiyev.

Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Qaka, Ivanov - Bărbuţ, Mateiu, Vătăjelu - M. Roman. Antrenor: Corneliu Papură.

Fyodor Zammit va arbitra meciul SABAIL - CRAIOVA, ajutat de asistenţii Duncan Sultana şi Theodore Zammit (toți din Malta). Digi Sport şi Look Plus transmit LIVE SABAIL - CRAIOVA.