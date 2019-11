Sacrificarea porcului de Crăciun, la loc comanda. Medicii veterinari trebuie să dea doar avizul, nu să asiste

O nota emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a starnit panica printre cei care au porci in gospodarii, dar si printre medicii veterinari.

Potrivit documentului, cei care detin porci si doresc sa ii sacrifice pentru consum o pot face de acum doar in prezenta unui medic veterinar. Cum foarte multe judete se confrunta cu o criza de personal, nota emisa de ANSVSA i-a speriat atat pe medici, care au spus ca nu pot face fata solicitarilor, dar si pe oameni, afirmand ca vor ramane cu porcii netaiati de Craciun.

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a revenit insa cu o alta nota si precizeaza acum ca medicii veterinari nu trebuie sa fie prezenti in gospodariile oamenilor la taierea porcului.

"Nu este o directiva data de ministrul Agriculturii, ci o nota de serviciu data de ANSVSA. Aceste note de serviciu se dau in fiecare an. Iar acest lucru se face de multi ani, daca va veti uita in informarile noastre de presa pe site la recomandarile pe care le-am facut anul trecut pentru toti cetatenii, veti vedea ca a fost inclusa aceasta nota. A fost o neintelegere si s-au facut clarificari in teritoriu. Avizul medicului veterinar trebuie cerut. Este normal ca un medic veterinar, nu neaparat in ziua sacrificarii, sa evalueze starea de sanatate a animalului si trebuie facut si examenul trichineloscopic. La acest lucru se refera nota emisa de ANSVSA", a precizat Alina Monea.

"In gospodariile populatiei, avand in vedere ca toti sacrifica in aceasta perioada, ar fi fost foarte greu sa asiguram asistenta. A fost o nota de serviciu in acest sens cu privire la intensificarea masurilor de supraveghere si control a pestei porcine africane si s-au dispus mai multe masuri. Intensificarea controalelor privind circulatia miscarii porcilor vii, intensificarea controalelor rutiere, controlul documentelor sanitar veterinare la miscarea porcilor, verificarea daca sunt inregistrati si printre altele si efectuarea examenului ante mortum si post mortem in cadrul sacrificarilor in gospodarii pentru consum propriu. La aceasta masura s-a revenit oficial cu o alta nota de serviciu in care s-a inlocuit aliniatul respectiv de examenul obligatoriu pentru toti porcii cu urmatorul aliniat: 'In cazul in care proprietarul constata ca inainte de sacrificare porcii sunt bolnavi, deci apar anumite modificari ale starii de sanatate, trebuie sa anunte medicul veterinar. Sau daca dupa sacrificare observa ca splina e mult marita sau carnea este mai inchisa la culoare, la fel, se anunta medicul veterinar'", a spus directorul executiv adjunct al DSVSA Dolj.