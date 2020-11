Sălaj, primul judeţ care trece de 5 cazuri COVID la mia de locuitori. Prefectul: Fiecare persoană cu care ne întâlnim poate fi suspectă

Prefectul Virgil Țurcaș a spus că în județul Sălaj sunt aplicate în prezent măsurile prevăzute la nivel național, dar nu se mai confruntă cu focare, ci cu o transmitere comunitară masivă.

"Nu mai avem doar focare. Practic, fiecare persoană cu care ne întâlnim poate fi suspectă. (...) Avem trei UAT-uri care reprezintă orașe și au o pondere foarte importantă în populația județului. Mă refer la Jibou, Cehu Silvaniei și Zalău, unde avem o incidență foarte ridicată, între 8 și 10 la sută. Trebuie să controlăm acolo", a declarat prefectul, la Digi 24.

Întrebat ce măsuri intenționează să adopte, prefectul a răspuns că autoritățile iau în calcul instituirea de noi restricţii, una fiind limitarea circulației persoanelor după anumite ore, 22.00 sau 23.00.

BILANŢ coronavirus 1 noiembrie. Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat, duminică, 5.324 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. La Terapie Intensivă sunt internaţi 910 pacienţi. De asemenea, 99 de persoane infectate cu virusul SARS-COV2 au murit în ultimele 24 de ore.

Premierul Ludovic Orban a declarat, întrebat fiind dacă România va intra în lockdown, că ţara noastră nu este în situaţia altor ţări nici în ceea ce priveşte numărul de infectări, nici din punctul de vedere al ritmului de creştere a cazurilor.

"Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private (...) activităţi care adună foarte multă lume la un loc. Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii. Deci noi avem astfel de măsuri în vigoare. Sigur că multe sunt prezentate la lockdown, acum am văzut că e termenul la modă, lockdown. Lockdown e, de exemplu, ce a făcut Israelul care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie", a spus premierul Ludovic Orban.

