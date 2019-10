SALARIUL MINIM se majorează. Decizia, în şedinţa de Guvern de miercuri

Veste bună pentru milioane de angajaţi. Anunț oficial - Executivul Dăncilă va decide majorarea salariului minim cu 100 de lei. Decizia urmează să fie votată mâine. Executivul va pune de miercuri în dezbatere publică o Hotărâre de Guvern prin care salariul minim pe economie va fi majorat cu 100 de lei, a anunţat, marţi, ministrul demis al Muncii, Marius Budăi.

"Vor să desfiinţeze salariul minim (noul guvern - n.r.), adică să ne aducă cumva la un nivel de sclavagism modern. Am luat decizia aseară, într-o discuţie cu doamna premier şi cu domnul ministru Teodorovici ca mâine dimineaţă (miercuri - n.r.) să punem în transparenţă publică o Hotărâre de guvern prin care vom majora salariul minim pe economie cu 100 de lei, aşa cum scrie în programul de guvernare", a anunţat Budăi la Botoşani, la o întâlnire electorală cu simpatizanţii şi primarii PSD.

Astea e 'greaua moştenire, oameni buni'. Dar am văzut că, mai recent, Banca Mondială şi FMI sunt pesedişti. Au spus că guvernul condus de Viorica Dăncilă a condus bine ţara şi haideţi să revizuim creşterea economică pe plus, cu siguranţă sunt pesedişti. (...) Păi să-i vedem noi pe ăia să continue ceea ce am început noi, să aibă a doua cea mai mică taxare din UE, să aibă şomajul la 3%, să majoreze salariile cu 49%, pensiile cu 45%, şi cu toate acestea, datoria publică în procent din PIB să fie scăzută, pentru că avansul economic al României în ultimii trei ani a făcut ca, pentru prima dată în istoria României, PIB-ul României să treacă de 1.000 de miliarde de lei. Asta e o 'greaua moştenire' şi îi provoc de aici, de la Botoşani, să se ţină de ea. Haideţi să vedem ce ne pregătesc, şi aici lucrăm cu materialul clientului: ei spun aşa - 'nu tăiem pensiile', şi eu îi cred că doar sunt prostul lor. Ei spun 'nu tăiem pensiile, dar facem impozitare progresivă'.

Domnul premier desemnat a spus săptămâna trecută că scutirile de impozit date de către Viorica Dăncilă şi de către guvernul PSD sunt nişte tertipuri. Consilierul economic al premierului desemnat a spus că majorările de salarii şi pensii sunt iluzii. Alt pretendent la funcţia de ministru al Finanţelor a spus că toţi bugetarii sunt praf, a spus că părinţii şi bunici noştri sunt asistaţi social şi a mai spus că trebuie să dăm afară cel puţin 400.000 de bugetari. Funcţionarii publici în România sunt 66.000, până la cei contractuali în deconcentrate sunt până la 100.000. Pe cine vor aceşti oameni să dea afară? Pe salvatorii de la ISU, pe cei de la jandarmi, pe profesori, pe medici?', a susţinut Marius Budăi, conform Agerpres.

Guvernul actual deja a stabilit ca salariul minim diferențiat din domeniul construcțiilor să fie păstrat în 2020 la 3.000 de lei.

Incertitudinea privind salariile minime valabile în anul 2020 vine în contextul în care Guvernul Dăncilă a fost demis recent prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acesta va fi înlocuit curând cu un nou Executiv, ale cărui planuri pentru salariile minime sunt necunoscute momentan.

Un proiect de lege introduce pentru toți angajații din economia națională, coeficienți de raportare la salariul minim, pe 11 categorii de pregătire și studii.

Potrivit inițiativei legislative, legea „garantează dreptul tuturor salariaților la plata unui salariu de bază minim”.

Aceasta prevede: „Cuantumul salariului de bază minim se stabilește prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii”.

Astfel, sunt reglementate 11 categorii de pregătire, de la muncitori necalificați, al căror salariu este cel minim, până la absolvenții de studii superioare de lungă durată cu doctorat în domeniul activității desfășurate, ale căror venituri trebuie asigurate prin multiplicarea salariului minim cu coeficientul de 2,8.